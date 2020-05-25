За 69 днів простою метро у Харкові збитки підприємства склали понад 180 мільйонів гривень

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на слова генерального директора КП «Харківський метрополітен» В'ячеслава Стаматіна.

Він підкреслив, що за час карнатину не був звільнений жоден співробітник, а з 2,3 тис людей, які працюють на підприємстві, у відпустку за власним бажанням були відправлені близько 400 осіб. Переважна більшість з них ті, хто не міг дістатися до роботи через обмеження роботи громадського транспорту.

При цьому на підприємстві намітилася проблема з виплатою зарплати за березень-квітень і частково за травень.

«Нам пообіцяли на цей час надати кредит на погашення заробітної плати в розмірі 50 млн грн. Також всі кошти, які ми зараз заробимо, будуть спрямовані, в першу чергу, на погашення заборгованості по зарплаті», - заявив Стаматін.

Він також запевнив, що вартість проїзду в метро підвищувати не планують.

Як відомо, метрополітен відновив свою роботу в понеділок, 25 травня, після більш ніж двомісячного простою з-за епідемії китайського вірусу. Однак у підземці діють обмеження: так, пасажирам заборонено користуватися метрополітеном, якщо немає маски. Правда, за словами очевидців, є чимало громадян, які ігнорують цю прохання.

Раніше ми писали, що з понеділка також відновили рух приміські електрички. Однак пасажири зіткнулися з неприємним нововведенням: проїзд у них подорожчав на 120%.

Нагадаємо, сім'я головного "дорожника" Харкова обзавелася маєтком в Іспанії.

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