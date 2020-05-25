Діти пошкодили понад десять могил на кладовищі в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про те, що на кладовищі розбиті пам'ятники на 13 могилах, у поліцію повідомила місцева мешканка ввечері 22 травня. 65-річна жінка прийшла на могилу сина і почула шум. Вона побачила, що діти розхитують хрест на одному з поховань.

Коли малолітні вандали побачили пенсіонерку, вони втекли. Жінка пішла за ними, і біля під'їзду одного з будинків селища поговорила з ними, після чого подзвонила в поліцію.

Правоохоронці з'ясували, що в погромі брали участь два брати віком шість й 11 років, а також 10-річна дівчинка. Призвідницею ж виявилася їх дев'ятирічна подруга, яка запропонувала їм таким чином розважитися.

Всі четверо дітей опитані, зараз поліцейські приймають заяви від постраждалих.

Слідчими Зміївського відділу поліції відомості за фактом події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до семи років тюремного ув'язнення.

Відзначимо, що в мережі цей вчинок викликав шквал обговорення.

«Вони ж беруть приклад з нас, ми дозволяємо руйнувати пам'ятники, знищувати святе, перекручувати історію, а вони, як губка, все вбирають. Напевно, треба нам дорослим задуматися», «А чим далі будуть займатися ваші діти, якщо вони в такому віці таке творять. Куди дивляться їхні батьки!?», «Батьків треба карати за те, що не пояснюють, що цвинтар - не парк культури і відпочинку», «Все більше переконуюся, що для неповнолітніх треба влаштовувати в якості покарання привселюдную порку. А якщо батьки будуть вступатися, то тоді і їх поруч», «Ідіоти, на вас чекає покарання вище. Потім не дивуйтеся, чому так у житті буде все сумно... Зараз не замислюєтеся, прийде час розплати», «Це вже не діти, це варвари, які посягнули на святе. Відпороти так, щоб сидіти тиждень не змогли», – пишуть у коментарях і радять вимагати компенсацію від батьків.⠀

Раніше ми розповідали, що на Харківщині 31-річна жінка та її 36-річний раніше судимий чоловік розкурочили 14 могил, вкравши металеві елементи і здавши їх на металобрухт.

Нагадаємо, вандали облюбували порожнє метро в Харкові.

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