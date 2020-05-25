Метро є найбільш популярним видом транспорту в місті

У понеділок, 25 травня, у Харкові знову запрацював метрополітен після більш ніж двомісячного простою у зв'язку з карантином

У соцмережах вже з'явилося відео, як перші пасажири спускаються в підземку, передає Politeka.net.

Свою роботу метро почало опів на шосту ранку. Більшість людей, як видно на записі, в масках, суєти і товкучки поки не помітно. Раніше керівництво метрополітену заявляло, що не буде пускати всередину пасажирів без засобів захисту.

У коментарях харків'яни поділилися першими думками про відновлення роботи метрополітену.

Долгожданное открытие метро после карантина 🚇 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 24. Mai 2020

«Хочеш зробити людині добре - зроби погано, а потім так, як було», «Як же класно. Спочатку зробили гірші умови, тепер все повернули назад. Народ щасливий... маніпуляції у дії», «як в анекдоті про гречечку))) "шо, знову?"- "о, гречечка"))», «Ну як тут не згадати слова Гагаріна "ПОЇХАЛИ"», «І сенс цих масок на бородах? Від чого захищають шию?», «Дочекалися нормального транспорту», – пишуть користувачі.

Як відомо, через карантин у зв'язку з епідемією китайського вірусу з 17 березня метро в Харкові зупинило свою роботу. Міська влада намагалися достукатися до Кабінету міністрів, наполягаючи на необхідності відновити роботу підземки, проте до недавнього часу всі спроби були марними.

Після початку другого етапу пом'якшення карантину метро в Харкові відкрити таки дозволили, однак за умови дотримання карантинних заходів.

Раніше ми писали про те, що з 25 травня весь громадський транспорт у Харкові працюватиме в штатному режимі. Рух відновлять у відповідності з умовами укладених договорів, затверджених паспортів маршрутів, існуючих ліній метрополітену та розкладу руху.

Нагадаємо, у Харкові показали кабінку для масової дезинфекції від китайського вірусу.

Як повідомляла Politeka, харків'янам наочно показали наслідки масових гулянь.

Також Politeka писала, що головну вулицю Харкова перекриють до вересня.