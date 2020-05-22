Другий етап виходу з карантину стартував у п'ятницю

З наступного понеділка весь міський транспорт Харкова буде працювати в штатному режимі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію Департаменті інфраструктури мерії.

За словами чиновників, рух буде відновлено згідно з умовами укладених договорів, затверджених паспортів маршрутів, існуючих ліній метрополітену та розкладу руху.

Однак карантинні заходи ніхто не відміняв. Так, голова ХОДА Олексій Кучер заявив, що в метро пасажири підземки повинні знаходитися в засобах індивідуального захисту, а температурний скринінг буде вибірковим.

За дотриманням заходів будуть стежити санітарні лікарі, які проводитимуть рейди.

Кучер додав, що обмеження кількості пасажирів у вагонах метро не буде.

Як відомо, з 22 травня у Харкові вже відновлені регулярні пасажирські перевезення міським наземним пасажирським транспортом (тролейбус, трамвай, автобус) у межах кількості місць для сидіння, передбаченого технічною характеристикою транспортного засобу або визначеного в реєстраційних документах на цей транспорт.

Раніше ми писали про те, що мер міста Геннадій Кернес зробив офіційну заяву щодо запуску метро. На своїй сторінці у Фейсбуці він повідомив, що метрополітен почне свою роботу 25 травня опыв на шосту ранку.

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