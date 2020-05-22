У Харкові створили кабіну для дезінфекції від китайського вірусу за 5 секунд

Розробники харківського підприємства представили диво-кабіну громадськості, передає «Укрінформ».

За їх інформацією, насос під високим тиском перетворює розчин дезінфікуючої рідини на пару, яка заповнює весь простір в кабіні й очищає від вірусів. Відкриті ділянки шкіри, волосся і одяг при цьому залишаються сухими.

Подібні кабіни зараз активно використовуються в різних країнах світу, проте харків'яни вдосконалили свою розробку.

«У нас встановлений датчик температури тіла, і при занадто високому показнику включається попереджуюча червона підсвітка. Також є безконтактний дезінфектор для рук, є система оповіщення готовності кабіни до чергової дезінфекції, встановлений піддон для збору відпрацьованої рідини» – пояснили вони.

Кабіни можуть бути встановлені в приміщеннях, на вулиці, а їх габарити дозволяють пройти через них навіть мамам з колясками. Пропускна здатність – до 500 осіб на годину.

Як не дивно, але харків'яни на подібний винахід відреагували, м'яко кажучи, скептично.

«Клас! А дихати теж дезрозчином? Хоч і затримаєш дихання на 5 секунд, але потім трохи, але в ніс потрапить», «На кому випробуваних? Які дані з приводу знищення короновируса та інших вірусів? МОЗ перевірило і схвалило - законно? Багато запитань», «Кому вона потрібна? Краще лікарні б обладнали чи розробили ліки, вакцину проти коронавіруса. Реформами в медицині треба займатися, а не кабінами, які навряд чи ефективні», «А якщо у когось алергія на етилен, а волосся у жінок? Людина заходить з руками в кишенях - тримає телефон - і все, сенс обробки йде в нуль. Без кварцевого випромінювача, без часу перебування в камері хв 20 сек - це марна трата грошей», – пишуть у соцмережах.

Раніше ми писали про те, що подібні кабіни встановити в метро обіцяв мер Харкова, щоб мінімізувати ризик поширення китайського вірусу серед пасажирів.

Нагадаємо, у мережі показали палату харківської лікарні.

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