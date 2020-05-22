У понеділок, 25 травня опів на шосту ранку в Харкові відновить роботу метрополітен
Про це на своїй сторінці у Фейсбук офіційно заявив мер Харкова Геннадій Кернес, передає Politeka.net.
Підстави для запуску метро після більш ніж двох місяців простою – ослаблення карантину та постанова Кабінету міністрів України.
«Нагадую, що карантин не скасований, а лише ослаблений, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, включаючи метро, - діє і сьогодні», – підкреслив градоначальник і попросив залишити під публікацією коментарі з пропозиціями щодо поліпшення роботи громадського транспорту.
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Раніше в МОЗ заявили, що Харківська область входить до переліку регіонів, де можна вводити нові послаблення з 22 травня. Вона відповідає всім трьом критеріям, встановленим урядом 20 травня: інцидентність, завантаженість ліжок та охоплення тестуванням.
Так, що стосується інцидентності, тобто середньої кількості випадків COVID-19 за останній тиждень на 100 тисяч населення, то він повинен становити менше 12 чоловік, а на Харківщині цей показник 5,19.
Завантаженість ліжок з пацієнтами з вірусом не повинна перевищувати 50% від їх кількості. У регіоні вона становить 2,97%.
Третій критерій – кількість проведених тестів (ПЛР та ІФА), що повинно становити понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів, на Харківщині - 13,67.
Виходячи з цього, у МОЗ визначили Харківську область як готову до переходу на другий етап пом'якшень карантину.
Нагадаємо, вандали додали роботи комунальникам перед відкриттям метро.
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