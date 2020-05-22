На приведення в порядок однієї станції йде весь день

З 25 травня у великих містах України уряд пообіцяв запустити метро

У зв'язку з цим у Харкові комунальники взялися за ліквідацію наслідків «роботи» вандалів, які замалювали всі підземні станції метрополітену по місту.

Відповідне відео опублікували в групі «Брутальний Харків» у соціальній мережі Фейсбук.

Як видно на записі, дві жінки намагаються відтерти фарбу зі стін. За їх словами, на те, щоб відмити тільки одну станцію, йде весь день.

У коментарях користувачі не приховують свого обурення, пропонуючи знайти і покарати вандалів, а також розповідають про те, що підземку споганили не тільки «художники», але й особи без певного місця проживання, які засипали її сміттям, а також щедро «окропили» продуктами життєдіяльності.

⚡️Харьковское метро готовят к открытию По словам сотрудников, во время карантина вандалы разрисовали буквально все поверхности переходов! За рабочий день возможно отмыть лишь одну станцию Gepostet von Брутальный Харьков am Donnerstag, 21. Mai 2020

«Люди, які це зробили, півні рідкісні. Для таких випадків треба ставити камери, ловити, і нехай потім цілий місяць безкоштовно прибирають і чистять за такими мудаками, як вони, в громадських місцях!», «Знайти цих вандалів і змусити все це драяти. Пару днів попрацюють і зрозуміють, який це пекельний труд все це вимивати, може, наступного разу подумають, розмальовувати чи ні», «Це називається культура населення. І її, на жаль, повна відсутність», «Вчора на Пушкінській бачила весь перехід розмальований і сміття повно», «А скільки бомжів залишать за собою нечисті в переходах...тільки приклад ст масельського..сморід», «Ловити "художників" і нехай самі миють. За свої кошти. Чому повинні ці бідні жінки драїти після них стіни. Спробуй ще відмий!», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що харків'яни під час карантину зробили атмосферну фотосесію в порожньому метро.

Нагадаємо, "карантинні" побори з батьків почалися у харківських дитсадках.

Як повідомляла Politeka, проїзд подорожчає в два рази: харків'ян приголомшили наслідками карантину.

Також Politeka писала, що подорожчання проїзду в метро Харкова обернулося грандіозними збитками.