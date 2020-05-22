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У зв'язку з цим у Харкові комунальники взялися за ліквідацію наслідків «роботи» вандалів, які замалювали всі підземні станції метрополітену по місту.
Відповідне відео опублікували в групі «Брутальний Харків» у соціальній мережі Фейсбук.
Як видно на записі, дві жінки намагаються відтерти фарбу зі стін. За їх словами, на те, щоб відмити тільки одну станцію, йде весь день.
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У коментарях користувачі не приховують свого обурення, пропонуючи знайти і покарати вандалів, а також розповідають про те, що підземку споганили не тільки «художники», але й особи без певного місця проживання, які засипали її сміттям, а також щедро «окропили» продуктами життєдіяльності.
«Люди, які це зробили, півні рідкісні. Для таких випадків треба ставити камери, ловити, і нехай потім цілий місяць безкоштовно прибирають і чистять за такими мудаками, як вони, в громадських місцях!», «Знайти цих вандалів і змусити все це драяти. Пару днів попрацюють і зрозуміють, який це пекельний труд все це вимивати, може, наступного разу подумають, розмальовувати чи ні», «Це називається культура населення. І її, на жаль, повна відсутність», «Вчора на Пушкінській бачила весь перехід розмальований і сміття повно», «А скільки бомжів залишать за собою нечисті в переходах...тільки приклад ст масельського..сморід», «Ловити "художників" і нехай самі миють. За свої кошти. Чому повинні ці бідні жінки драїти після них стіни. Спробуй ще відмий!», – пишуть під публікацією.
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