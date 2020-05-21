На шести водоймах Харкова організовують роботу рятувальних служб, медиків і правоохоронців

Більш того, на кожній з них повинна міститися інформація про правила поведінки під час купання та надання першої допомоги постраждалим на воді з вказівкою телефонів рятувальних і медичних служб. Відповідний документ вже підписав мер міста Геннадій Кернес, передає KHARKIV Today.

Купальний сезон у Харкові триватиме до 15 вересня. Провести час весело і з користю жителі міста зможуть в Журавлівському і Удянському гідропарках, в Олексіївському лугопарку, на Основ'янському водосховищі, на Петренківській водоймі і на лівому березі річки Харків між вулицями Героїв Праці і Квітучий.

Враховуючи ситуацію з коронавірусом, пляжі не рекомендується відвідувати людям старше 60 років, а також тим, у кого є хронічні захворювання.

Також під час перебування на водоймі необхідно дотримуватися дистанції не менше двох метрів і правил особистої гігієни: мити руки, кашляти і чхати тільки в одноразову серветку. Персонал пляжу повинен бути в масках.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові з наступного тижня збираються запустити метрополітен. Вже з завтрашнього дня починається другий етап послаблення карантину, в результаті якого буде запущено приміський та громадський транспорт.

Ми також розповідали про те, що частину найжвавішого проспекту в Харкові закрили на ремонт до осені. У зв'язку з цим вже з вівторка рух транспорту на ділянці від Гімназійної набережної до будинку №32 заборонено до 1 вересня.

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