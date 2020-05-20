У водія підстанції №1 швидкої допомоги в Харкові Миколи Устименка почалися неприємності після участі в акції протесту

Чоловік під час зібрання 18 травня показав лист голові ХОДА з підписами медиків та вимогами до керівництва області, а вчора його не допустили до роботи, передає Depo. Харків.

За словами Устименка, коли він прийшов на рабоу, у нього нібито виявили підвищений тиск і відправили додому. Однак він вирішив прояснити ситуацію.

«Завідуюча відділом підстанції поміряла мені тиск, у мене 190 на 90. Я спустився вниз, у нас в кожній машині є прилад, який міряє тиск. Мені перемерили тиск, я на відео зняв, у мене тиск 140 на 80. Це абсолютно здоровий тиск. А Голубовська так вирішила, що у мене тиск, і не допустила мене до роботи», – розповів водій, додавши, що він з'їздив на судмедекспертизу і здав усі аналізи.

Він пов'язує інцидент зі своєю участю в акції протесту, яка стала причиною особистої неприязні керівництва до нього.

Через те, що його не допустили до роботи, Устименко не виключає зменшення зарплати і позбавлення премії.

«Я не знаю, вони господарі світу. Як хочуть, так і вважають. Вони вважають, що це їх приватне підприємство, і вони мають право розпоряджатися народними грошима на свій розсуд», – резюмував співробітник «швидкої».

На інцидент відреагували в соцмережах, тим більше, що, як виявилося, Микола Устименко відслужив в АТО, у складі 46-го окремого батальйону спеціального призначення «Донбас-Україна».

А ось – спроба керівництва виправдатися. Невдала, правда.

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