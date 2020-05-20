На прес-конференції президента Володимира Зеленського за підсумками першого року роботи не обійшлося без згадки мера Харкова Геннадія Кернеса

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи вірить він у народовладдя так, як вірив у нього перед президентськими виборами, і як на цю віру вплинули історії з Новими Санжарами і Черкасами, президент відповів:

«На селекторі вони всі задавали питання. Говорили, нам треба це, це, тут ви, влада, робите неправильно. Повірте нам. Ми на місцях. Окей! Давайте зробимо. Тут ви, місцеві, будь ласка... Ну як з Харковом. Будь ласка, не відкривайте метро. Ну зараз не можна. Розуміємо, буде транспортний колапс. Але колапс з кількістю смертей гірше! Для кого буде працювати ваше харківське метро? Почули! Один раз хотіли відкрити - почули. Другий раз хотіли - знову нас почули. Що це за боротьба з місцевою владою? Я не розумію!», – цитує слова президента UA: Харків.

При цьому він зазначив, що «Кернес хоча б почув», а от у Черкасах «людина просто вийшла раптом».

Як відомо, в Харкові метро закрили через карантин з 17 березня. Весь цей час мер міста намагався вибити у Києва хоча б часткове відновлення роботи підземки, мотивуючи це тим, що із зупинкою метро в місті стався транспортний колапс.

Він звернувся з листом до Кабінету міністрів України, де просив дозволити роботу метро з дотриманням всіх карантинних заходів, однак на нього там ніяк не відреагували.

З послабленням режиму карантину і появою величезних черг на зупинках питання роботи метрополітену знову стало актуальним. Якщо вірити словам глави Кабміну, то відновити роботу підземного транспорту обіцяють уже з 25 травня, однак остаточне рішення буде ухвалюватися після вивчення епідеміологічної ситуації в Києві, Дніпрі та Харкові.

Нагадаємо, головну вулицю Харкова перекриють до вересня.

Як повідомляла Politeka, величезне "кладовище" транспорту показали з висоти пташиного польоту в Харкові.

Також Politeka писала, що Кернес вирішив врятувати харків'ян від епідемії спецкабінами.