На пресс-конференции президента Владимира Зеленского по итогам первого года работы не обошлось без упоминания мэра Харькова Геннадия Кернеса

Отвечая на вопрос журналиста о том, верит ли он в народовластие так, как верил в него перед президентскими выборами, и как на эту веру повлияли истории с Новыми Санжарами и Черкассами, президент ответил:

«На селекторе они все задавали вопросы. Говорили, нам надо это, это, здесь вы, власть, делаете неправильно. Поверьте нам. Мы на местах. Окей! Давайте сделаем. Здесь вы, местные, пожалуйста... Ну как с Харьковом. Пожалуйста, не открывайте метро. Ну сейчас нельзя. Понимаем, будет транспортный коллапс. Но коллапс с количеством смертей хуже! Для кого будет работать ваше харьковское метро? Услышали! Один раз хотели открыть - услышали. Второй раз хотели - опять нас услышали. Что это за борьба с местной властью? Я не понимаю!», – цитирует слова президента UA: Харьков.

При этом он отметил, что «Кернес хотя бы услышал», а вот в Черкассах «человек просто вышел вдруг».

Как известно, в Харькове метро закрыли из-за карантина с 17 марта. Все это время мэр города пытался выбить у Киева хотя бы частичное возобновление работы подземки, мотивируя это тем, что с остановкой метро в городе произошел транспортный коллапс.

Он обратился с письмом в Кабинет министров Украины, где просил разрешить работу метро с соблюдением всех карантинных мер, однако на него там никак не отреагировали.

С послаблением режима карантина и появлением огромных очередей на остановках вопрос работы метрополитена снова стал актуальным. Если верить словам главы Кабмина, то возобновить роботу подземного транспорта обещают уже с 25 мая, однако окончательное решение будет приниматься после изучения эпидемиологической ситуации в Киеве, Днепре и Харькове.

Напомним, главную улицу Харькова перекроют до сентября.

Как сообщала Politeka, огромное "кладбище" транспорта показали с высоты птичьего полета в Харькове.

Также Politeka писала, что Кернес решил спасти харьковчан от эпидемии спецкабинами.