Частину найжвавішого проспекта у Харкові закрили на ремонт до осені

Мова йде про Московський проспект, який зараз реконструюють, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Департаменту інфраструктури Харківської міської ради.

У зв'язку з цим вже з вівторка рух транспорту на ділянці від Гімназійної набережної до будинку №32 заборонено до 1 вересня.

Об'їзд закритої ділянки буде організовано по прилеглих вулицях:

при русі в бік пл. Конституції: - пр. Московський - пл. Фейєрбаха - пров. Фейєрбаха - вул. Юлія Чигирина або Харківська набережна;

при русі в бік вул. Богдана Хмельницького: - пр. Московський - Гімназійна набережна - вул. Руставелі - пл. Героїв Небесної Сотні.

На час робіт автобус №249э курсуватиме так:

при русі вбік пл. Конституції: - пр. Московський - пл. Фейєрбаха - пров. Фейєрбаха - Харківська набережна - пр. Московський і далі за маршрутом;

у бік пл. Захисників України: - пл. Конституції - проав. Плетньовський - вул. Кооперативна - пров. Подільський - Гімназійна набережна - вул. Руставелі - пл. Героїв Небеснои Сотні - пр. Московський і далі за маршрутом.

Часть Московского проспекта перекрыта до сентября. Планируйте маршрут! Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 19. Mai 2020

Відзначимо, що в соцмережах закриття проспекту викликало обурення.

«Пустіть хоч би метро! Як тепер на роботу їздити!», «Ось це тепер буде дупа на Кінному 🤦🏻‍♂️», «Так було вже в минулому році... Невже скарб Полуботка шукають... 😀», «Все розумію , реконструкція потрібна , але не можна було почекати до того моменту, коли весь транспорт пустять або їм нізвідки вже гребти в свої неосяжні засіки?», «Видавництво над людьми, доїхати нічим все перекрито. А як на роботу добратися», «Не до вересня, а до 23 серпня! Ви як перший день у Харкові, чесслово. У цьому місті все, що не робиться, робиться до Дня Міста, на благо міста і всіх харків'ян. І пофіг, скільки часу реально знадобилося б на вирішення будь-якого питання - шоу є шоу, а піпл у пробках постоїть, побурчить, але пам'ять у них коротка все одно - за підсумком будуть вдячні», «Два місяці на карантині, порожнє місто.... Ні БДЬ, потрібно саме сьогодні перекрити.... Ну коли-небудь в цій країні будуть думати головою, а не дупою. 😠😠😠», – обурюються городяни.

Нагадаємо, центральну вулицю Харкова закриють на кілька місяців.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Також Politeka писала, що на Харківщині чиновники вирішили на карантині обзавестися клумбою за 190 тисяч.