Вже на наступному тижні може здійснитися мрія сотень тисяч харків'ян
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV прокоментував подальші кроки щодо пом'якшення карантину, передає Politeka.net.
Він підкреслив, що черговий етап полегшення умов карантину буде зроблений вже 22 травня, у п'ятницю.
«Тобто ми дозволимо рух міського та приміського наземного транспорту», – запевнив він.
За словами глави уряду, вже з 25 травня буде дозволена робота дитячих садків, а також робота метрополітену в тих містах, де це дозволить епідеміологічна ситуація.
Серед іншого планується відкриття готелів, крім хостелів, а також, можливо, будуть дозволені спортивні змагання.
Що стосується міжнародного авіасполучення, то його, можливо, відновлять у червні.
Раніше ми писали про те, що мер Харкова Геннадій Кернес досить емоційно висловився з приводу того, що глава уряду так «зачепився» за заборону роботи метрополітену.
«Я слухав його заяву про те, що метро є великим як би розповсюджувачем коронавіруса. Ні! Жодна країна в світі не закрила метро, оскільки це зручний, безпечний і доступний транспорт», заявив він.
Більш того, для більшої захищеності харків'ян від небезпечного вірусу Кернес пообіцяв додаткові заходи.
«Ми могли б поставити там певні заслони і кабіни для санітарного контролю, для того, щоб пасажири могли проходити санобробку, яка не забруднить їх одяг», – пояснив мер Харкова.
Зазначимо, що з послабленням карантину і виходом людей на роботу на зупинках міста утворилися величезні черги до транспорту, а в маршрутках і тролейбусах повно людей.
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