У Кабміні пояснили, що ще три дні піде на вирішення технічних питань

Вже на наступному тижні може здійснитися мрія сотень тисяч харків'ян

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV прокоментував подальші кроки щодо пом'якшення карантину, передає Politeka.net.

Він підкреслив, що черговий етап полегшення умов карантину буде зроблений вже 22 травня, у п'ятницю.

«Тобто ми дозволимо рух міського та приміського наземного транспорту», – запевнив він.

За словами глави уряду, вже з 25 травня буде дозволена робота дитячих садків, а також робота метрополітену в тих містах, де це дозволить епідеміологічна ситуація.

Серед іншого планується відкриття готелів, крім хостелів, а також, можливо, будуть дозволені спортивні змагання.

Що стосується міжнародного авіасполучення, то його, можливо, відновлять у червні.

Раніше ми писали про те, що мер Харкова Геннадій Кернес досить емоційно висловився з приводу того, що глава уряду так «зачепився» за заборону роботи метрополітену.

«Я слухав його заяву про те, що метро є великим як би розповсюджувачем коронавіруса. Ні! Жодна країна в світі не закрила метро, оскільки це зручний, безпечний і доступний транспорт», заявив він.

Більш того, для більшої захищеності харків'ян від небезпечного вірусу Кернес пообіцяв додаткові заходи.

«Ми могли б поставити там певні заслони і кабіни для санітарного контролю, для того, щоб пасажири могли проходити санобробку, яка не забруднить їх одяг», – пояснив мер Харкова.

Зазначимо, що з послабленням карантину і виходом людей на роботу на зупинках міста утворилися величезні черги до транспорту, а в маршрутках і тролейбусах повно людей.

Нагадаємо, у Харкові забили тривогу через сплеск епідемії.

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