Вчителька біології ліцею в Лозівському районі Харківської області Ольга Халепа придумала, як зацікавити дітей на карантині своїм предметом

Жінка записує відеоуроки по темі предмета, в яких подає матеріал, читаючи реп, передає 057.ua. На її каналі в YouTube – вже близько десяти уроків, записаних в стилі реп, хіп-хоп та рок.

За словами Ольги, перше заняття для п'ятикласників на тему «Наземно-повітряне середовище існування» вона записала на початку квітня.

Педагог хотіла якось зацікавити дітей і придумати ненудний формат подачі матеріалу. Крім того, пояснила жінка, в темі було багато термінів, які б при звичайному озвучуванні п'ятикласниками не засвоїлися б.

До кожного такого уроку Халепа готується від п'яти до 10 годин. Все залежить від того, як швидко вдається підібрати музику. Бувають труднощі у вигляді перезйомки або проблеми з монтажем, коли висне програма на домашньому комп'ютері.

Вчителька розповіла, що програму-студію скачала з інтернету, а знімати і монтувати їй допомагають син-студент і донька-школярка. Все зводить до купи вдома на кухні, паралельно готуючи їжу.

Халепа зізнається, що учні не дуже здивовані форматом, оскільки звикли, що Ольга – творча людина. А от батьки дякують за такий формат.

«Школярі надсилають мені домашні завдання, і я бачу, що вони засвоюють матеріал», – розповіла про результат роботи педагог.

Ольга працює вчителем у рідному селі Яковлівка з 2003 року. Вона закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Пізніше закінчила заочно Лозівське училище культури і мистецтв, що їй знадобилося в підготовці дистанційних відеоуроків.

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