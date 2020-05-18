Учительница биологии лицея в Лозовском районе Харьковской области Ольга Халепа придумала, как заинтересовать детей на карантине своим предметом

Женщина записывает видеоуроки по теме предмета, в которых подает материал, читая рэп, передает 057.ua. На ее канале в YouTube – уже около десяти уроков, записанных в стиле рэп, хип-хоп и рок.

По словам Ольги, первое занятие для пятиклассников на тему «Наземно-воздушная среда существования» она записала в начале апреля.

Педагог хотела как-то заинтересовать детей и придумать нескучный формат подачи материала. Кроме того, пояснила женщина, в теме было много терминов, которые бы при обычном озвучивании пятиклассниками не усвоились бы.

К каждому такому уроку Халепа готовится от пяти до 10 часов. Все зависит о того, как быстро удается подобрать музыку. Бывают трудности в виде пересьемки или проблемы с монтажом, когда виснет программа на домашнем компьютере.

Учительница рассказала, что программу-студию скачала из интернета, а снимать и монтировать ей помогают сын-студент и дочь-школьница. Все сводит в кучу дома на кухне, параллельно готовя еду.

Халепа признается, что ученики не очень удивлены форматом, поскольку привыкли, что Ольга – творческий человек. А вот родители благодарят за такой формат.

«Школьники присылают мне домашние задания, и я вижу, что они усваивают материал», – рассказала о результате работы педагог.

Ольга работает учителем в родном селе Яковлевка с 2003 года. Она закончила Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды. Позже закончила заочно Лозовское училище культуры и искусств, что ей пригодилось в подготовке дистанционных видеоуроков.

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