У Харкові компанія молодиків пограбувала магазин серед білого дня

Інцидент стався в Новобаварському районі Харкова, на вулиці Марії Кисляк, передає Politeka.net з посиланням на інформацію прес-служби ГУ Нацполіції в Харківській області.

На відеозаписі, опублікованому в харківських пабліках, видно, як у магазин заходять троє хлопців. Один з них відволікає продавщицю, а коли вона відійшла від каси в інший кінець магазину, один з компанії перемахнув через стіл, вихопив з каси 800 гривень, деякі продукти, і всі повтікали геть.

Завдяки тому, що в приміщенні були відеокамери, правоохоронці встановили особи зловмисників дуже скоро і затримали їх вже наступного дня. Всім трьом, вік яких від 17 до 19 років, вручили поідозру за статтею 186 Кримінального кодексу України (Пограбування»), Якщо вина підозрюваних буде доведена в суді, їм загрожує до восьми років в'язниці.

На даний момент вирішується питання про обрання хлопцям запобіжного заходу.

У коментарях до публікації користувачі не шкодують негативу у бік безпринципних грабіжників.

«Треба озброюватися», «Зараз малолітки гірші за рецидивістів!», «Що в школах твориться, вчителям треба ставити пам'ятники за життя, як вони витримують свій робочий день! Кошмар!», «Це початок наслідків вірусів, а кажуть, друга хвиля буде, тоді негідники взагалі будуть зривати все з людей, безкарність, все прикривається нашої поліцією», «Ось чому в кожному магазині потрібен охоронець, і не важливо, малий він чи великий!», «Знайдуть виродків.....будуть мукати" каюсь" а пізно буде пити боржомі.. я би таких долбодятлів в АТО. Там навчать розуму швидко. Бидлятина, немає слів», – пишуть люди.

Нагадаємо, пара злодіїв влаштувала полювання на харків'ян.

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