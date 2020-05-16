За останню добу в Харківській області зафіксовано рекордну кількість людей, які видужали від китайського вірусу

35 осіб успішно побороли небезпечне захворювання, передає Politeka.net з посиланням на інформацію голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера в соціальній мережі Фейсбук.

Чиновник зазначив, що вперше кількість тих, хто одужав, суттєво перевищила кількість хворих.

«За останню добу виписано 35 осіб. По-перше, це рекордна цифра за весь період обліку захворюваності коронавірусом. По-друге, вперше кількість людей, які одужали, вище кількості нових лабораторно підтверджених випадків, і не на кілька позицій, а більш ніж у два рази», – йдеться у повідомленні.

Серед тих, хто переміг COVID-19, – шестимісячна дівчинка й однорічний хлопчик з Валківського району.

За останню добу коронавірус виявили у 16 осіб: у жителів обласного центру, Вовчанського, Красноградського районів і Люботина.

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«У всіх була велика кількість серйозних супутніх захворювань. Серед них — гостра серцево-судинна недостатність, ускладнена важким ураженням системи обміну речовин (зокрема, цукровий діабет, ниркова недостатність, ожиріння); гостра серцево-судинна недостатність, ускладнена онкологією; гостра серцево-судинна недостатність, ускладнена ураженням органів центральної нервової системи (зокрема, церебральна недостатність, набряк головного мозку)», – пояснив голова ХОДА.

Жоден із хворих не підключений до апарату штучної вентиляції легенів, але в реанімації на даний момент перебувають п'ятеро пацієнтів.

Всього з вірусом госпіталізовані 277 осіб. У більшості хворих недуга протікає безсимптомно або в легкій формі. 341 людина на самоізоляції.

З підозрою на коронавірус госпіталізовано 125 людей, 32 — на самоізоляції.

Відзначимо, що останні кілька днів у регіоні фіксувалися кожен більше 40 нових випадків зараження вірусом на добу, тому сьогоднішні цифри вселяють обережний оптимізм.

З початку пандемії на Харківщині 1227 підозр на коронавірус, з них 773 підтвердили (26 осіб померло і 129 видужали), 297 спростували. Під підозрою залишаються 157 випадків.

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