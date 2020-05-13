На Харківщині група молодих людей побила дівчину з інвалідністю, знявши розправу на відео

Інформація про інцидент з'явилася в групі «Типове ХТЗ» у Фейсбуці, а потім її підхопили місцеві ЗМІ, передає Politeka.net.

Історія сталася в селі Феськи Золочівського району. На записі, опублікованій виданням 057.ua, видно, як натовп представниць прекрасної половини людства з участю кількох юнаків влаштували розбір польотів дівчині нібито за те, що та розпускала плітки. Вони по черзі підходять до неї і б'ють її по обличчю і по голові, потім вимагають стати на коліна і просити вибачення. Все це знімають на камеру пара хлопців.

У кінці один з учасників розправи каже: «Скажи спасибі, що ти в живих залишилася».

На відео відразу ж звернули увагу. Воно розлетілося в мережі, викликавши обурення користувачів й інтерес поліції. Одна з учасниць розправи вже пішла на поп'ятну, запевняючи, що «просто стояла поруч».

За інформацією копів, потерпілій 19 років. Дівчина сама звернулася в правоохоронні органи, заявивши на своїх кривдниць. З семи осіб, які били її, лише двоє –неповнолітні.

Місцеві жителі стверджують, що жертва має інвалідність.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до року.

У мережі не пошкодували гнівних коментарів, більшість з яких рясніють нецензурною лексикою.

«Це не діти, а моральні виродки, куди дивляться батьки?», «Я не розумію, на що вони сподівалися. Всі обличчя зняті на камеру, всі побої. Це групове побиття і приниження людини. А відповідати за вчинки все одно доведеться», «Насильство було завжди, зараз ще з більшим цинізмом знімають на камеру», «Це стадні інстинкти у підлітків. Бажання випендритися, підкріплене кугутством і недалекістю».

Обережно, відео 18+

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