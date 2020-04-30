Його переглянуть після травневих свят

Ряд цільових регіональних програм на Харківщині залишаться без фінансування

Мова йде про суму в 365 мільйонів гривень, передає МГ «Об'єктив» з посиланням на інформацію голови обласної ради Сергія Чернова.

За прогнозами фахівців зведений бюджет Харківської області не отримає близько 20% доходів, а бюджети деяких районів – 30%. Саме тому облрада змушена переглянути фінансування цільових програм.

Їх переглядом чиновники займуться після травневих свят.

Як повідомила голова постійної комісії з питань бюджету, секвестр обласного бюджету буде на рівні 365 мільйонів гривень. У сформованій ситуації районним бюджетам з обласної казни допомогти не зможуть.

Місцеві бюджети України в цьому році вже несуть збитки в розмірі близько 10 мільярдів гривень через скорочення субсидій і держбюджету та перерозподілом коштів на боротьбу з епідемією коронавіруса.

Раніше ми писали про те, що ветерани Другої світової війни на Харківщині, отримають грошову допомогу, яку повинні виплатити до 5 травня.

Платити ветеранам буде як область, так і держава. За інформацією Департаменту соцзахисту населення ХОДА, з держбюджету на виплати повинні направити 90,9 млн грн.

Ми також писали про те, що на Харківщині контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат жителям ОРДЛО, серед яких проросійські бойовики.

Мешканка Донецької області організувала незаконну схему допомоги жителям ОРДЛО. Вона за грошову винагороду пропонувала жителям тимчасово окупованих територій сприяння в безпідставній виплаті пенсій та інших видів державної соціальної допомоги.

Частину доходів злочинниця передавала представникам «МДБ Л/ДНР», допомагаючи їм матеріально.

Нагадаємо, суди масово повертають "карантинні" справи на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, харків'янам почали видавати обіцяну тисячу.

Також Politeka писала, що харків'яни показали продуктові набори від Кернеса.