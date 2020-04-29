Закриття кордонів у зв'язку з пандемією китайського вірусу поставило під загрозу життя сотень харківських дітей

Мова йде про тих неповнолітніх, у яких епілепсія, а їхні батьки не можуть отримати ліки, які полегшують стан дітей, передає NewsRoom. Їх у Харкові –близько 200.

У харків'янки Ольги Кульбицкої семирічна дочка Ліза – одна з таких дітей. Епілепсію у дівчинки діагностували відразу після народження. Жінка довго шукала відповідні медикаменти для Лізи і прийшла до висновку, що якість українських ліків для дітей з епілепсією істотно відстає за якістю від імпортних, до того ж більшість з них є копіями оригінальних препаратів зі спільною діючою речовиною.

Так, Ольга розповіла, що препарат «Левіцитам» в Україні випускають у таблетках, а за кордоном – у сиропі. Через це вітчизняний препарат засвоюється гірше, а його ефективність на 70% нижча за німецький аналог.

Коли Лізі замінили препарат, вона навіть потрапила в реанімацію, бо в неї кожні 15 хвилин були напади, які не давали спати. Лікарі нічого не могли зробити три доби, поки мама дівчинки не знайшла німецький «Левіцитам». Він дозволив скоротити кількість нападів з 360 до чотирьох на добу. І вже наступного дня дитина буквально «ожила», розповідає жінка.

Харків'янка також відзначає ще один мінус вітчизняних ліків – величезна кількість побічних ефектів. Наприклад, український «Депакін» полегшує напади, проте сильно «б'є» по нирках, сечовипусканню і печінці. Через це Лізі доводиться приймати додаткові ліки.

Жінка пояснила, що частина зарубіжних ліків роками знаходяться на перереєстрації в МОЗ, тому мами дітей з епілепсією купували їх через перекупників. Тепер же, з закриттям кордонів, ця можливість стала недоступною.

«У мене поки є запаси на два тижні. Але я не знаю, що буде далі, якщо кордони не відкриють. Погіршиться ситуація з нападами, а кожен з них - це величезний додатковий тиск на серце Лізи. І в певний момент воно може просто не витримати», – констатує жінка.

Щоб якось зрушити ситуацію з мертвої точки, батьки дітей з таким діагнозом об'єднуються в неформальні організації і намагаються добитися у влади вирішення проблеми. Як розповіла координатор однієї з таких груп Ксенія Величко, вони вже зверталися в Офіс президента. Там їм запропонували отримати ліки з-за кордону як гуманітарну допомогу. Французька компанія Sanofi була готова передати 500 пачок «Сабріла» (вартістю близько 1,5-2 тисяч гривень за одиницю), однак не зуміла домовитися з українським МОЗ.

Другий варіант вирішення проблеми – впровадження європротоколу, щоб наші лікарі могли виписувати міжнародні рецепти. Однак і тут усе впирається в МОЗ, яке не поспішає давати добро на такий крок. Тим часом близько 20 тисяч українських сімей чекають на рішення чиновників, від якого залежить життя їх дітей.

Нагадаємо, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Як повідомляла Politeka, серіал за участю Добкіна втрапив у грандіозний скандал через дітей-сиріт.

Також Politeka повідомляла, що в Харківській області зафіксовано спалах небезпечної хвороби.