Другий день харків'яни, які стежили за пошуками шестирічної Мілени Шевельової, не можуть оговтатися від шоку

Дівчинку, яка зникла у Соснівці Золочівського району ввечері 26 квітня, через добу знайшли на краю поля за вісім кілометрів від села, передає Politeka.net.

На жаль, на той момент дівчинка була вже мертва. За попередніми даними, причиною смерті послужило переохолодження.

Як стало відомо, в той нещасливий вечір Мілена разом з шестирічним двоюрідним братом, які гостювали у бабусі, пішли гуляти. У якийсь момент діти посварилися, і хлопчик на велосипеді поїхав додому, а дівчинка вирішила піти в протилежну сторону.

«Посварившись із братом, вона пішла по дорозі, повернула наліво, мабуть, вирішивши зробити велике коло і повернутися додому з іншого боку. Потім дорога пішла в поле, і вона вирішила повернутися нею додому. Але була погана погода… У місці, де її знайшли, не було виявлено чужих слідів. Було видно, що вона йшла по краю поля одна», - пише «Город Х» з посиланням на слова людей, які брали участь у пошуках.

Першим на пошуки внучки кинувся дідусь, а мама дівчинки відразу ж повідомила про зникнення доньки в соцмережах і попросила допомоги у всіх небайдужих. Понад сто чоловік відгукнулися на заклик і всю ніч прочісували село та його околиці.

До пошуків дитини залучили водолазів, авіацію, кінологів, Нацгвардію, поліцію, рятувальників і курсантів, всього понад півтисячі осіб.

Свої версії висували навіть екстрасенси. Але не обійшлося і без шарлатанів. За словами журналістів, до пошуків підключилася якась екстрасенс Карина з села Нова Покровка:

«У вайбер-чаті, де координували волонтерів, жінка описувала картини своїх «бачень», чітко змальовуючи місцевість, де все відбувається. Розповідала, що дівчинка впала в яму з водою біля покинутого будинку з зеленим парканом. Жінка настільки правдоподібно віщала, що в якийсь момент її попросили зв'язатися безпосередньо з волонтерами по телефону. Відьма відповіла, що у неї на телефонному рахунку немає грошей - і тут же десятки небайдужих кинулися поповнювати рахунок «ясновидиці». Через якийсь час вона зникла зі зв'язку».

На жаль, всі зусилля виявилися марними. Тіло дівчинки виявили рятувальники Харківського гарнізону ДСНС на краю зораного поля. Вона лежала обличчям вниз.

«Дитина виявлена мертвою в полях, на відстані близько 2 км від села (по прямій), за напрямом у бік смт Козача Лопань. Дуже шкода, що ввечері 26 квітня не було широкого розголосу, ми б поїхали. Труп лежав прямо поруч із селом, на кромці поля. Якби масштабні пошуки почали вчора, можливо, дівчинку врятували б. За однією з версій, дівчинка збилася з дороги і замерзла, однак останнє слово — за органами слідства», - розповів виданню педіатр Денис Арман, який теж брав участь у пошуках.

На тілі дитини слідів насильницької смерті не виявлено, але далеко не всі вірять у те, що смерть настала від переохолодження. Більш того, Мілену, яка погано бачила, знайшли без окулярів. Волонтери також дивуються, чому дівчинка йшла по зораному полю, якщо поряд дорога.

К сожалению, девочку обнаружили мертвой. Приносим соболезнования семье. Появились кадры с места трагедии. Парень на видео показывает на местности где была найдена малышка. Напомним, что ее нашли в поле, без признаков насильственной смерти. Скорее всего она переохладилось. Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 27. April 2020

«Може, хтось вів її за руку по полю, а сам йшов дорогою? По-друге – вона була в яскравій куртці, яку неможливо було не помітити з вертольота – і якщо вона померла на цьому місці, а не підкинули тіло - її повинні були побачити з висоти», – діляться вони своїми думками з журналістами.

Остаточні крапки над І в цій трагедії належить розставити судмедекспертам. Зараз же люди в соцмережах висловлюють глибокі співчуття родині загиблої Мілени і просять вибачення у дитини:

«Прости, маленька, що ми вночі до тебе не дійшли, що не змогли знайти. М'яких хмарок тобі».

Нагадаємо, на Харківщині безслідно зникла шестирічна дівчинка.

Як повідомляла Politeka, пошуки зниклої дівчинки на Харківщині тривають вже добу.

Також Politeka писала, що на Харківщині поліцейські кинулися на пошуки злочинця.