На Харківщині тривають пошуки шестирічної Мілани Шевельової

Дівчинка напередодні ввечері пішла гуляти з братом, але так і не повернулася, передає Politeka.net.

Про зникнення дівчинки відразу ж повідомили в соцмережах, і на її пошуки кинулися поліція, рятувальники, а також підтяглися десятки небайдужих людей, які координують свої дії через вайбер.

За останніми даними, до пошукової операції залучені водолази й авіація. Сотні людей прочісують околиці невеликого села і прилеглі території.

Як передає «Город Х», зараз волонтери розробляють три версії того, що могло статися Міланою. Перша – вона могла заблукати. Друга – дівчинка, налякана зливою і негодою, могла постукати в дім до людей похилого віку, у яких немає інтернету. Основна ж версія – викрадення.

Люди, які стежать за пошуками дитини і беруть у них активну участь, звернулися за допомогою до екстрасенсів, проте думки ясновидців не збігаються. Одні кажуть, що дитина перебуває недалеко від місця зникнення в будинку з пічним опаленням, інші ж говорять про те, що її викрали люди на червоній машині.

Зведення про червоне авто пошуковики взяли в розробку, оскільки на це натякали вже кілька ясновидців.

Як відомо, Мілана гостювала у бабусі. Ввечері вона пішла гуляти з братом. Пізніше хлопчик на велосипеді повернувся, а сестра відстала.

До пошуків відразу ж залучили кінологів. Однак злива ускладнила пошук сліду дитини. Дівчинку шукають вже майже добу. В операції беруть участь півтисячі людей: працівники територіальних відділів поліції, військовослужбовці Нацгвардії України, співробітники ДСНС, курсанти ХНУВС і НАНГУг, волонтери, представники місцевої влади.

Прикмети дівчинки: на вигляд 6-7 років, зріст 130 см, худорлявої статури, коротке світле волосся, зелено-карі очі, носить окуляри.

Була одягнена в куртку бузково-рожевого кольору з капюшоном, чорні кросівки «Nike» з рожевими вставками, чорні спортивні штани.

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