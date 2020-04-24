17 березня Харківський метрополітен призупинив роботу у зв'язку з введенням карантину через епідемію китайського вірусу

Міська влада до останнього пручалися розпорядженням Кабінету міністрів, мотивуючи це тим, що зупинка метро спровокує транспортний колапс, однак у цьому протистоянні мер Геннадій Кернес зазнав поразки і змушений був виконати вимогу уряду, як раніше це зробили Київ і Дніпро, передає Politeka.net.

Через деякий час Харківська міськрада звернулася до Кабміну з проханням відновити роботу метрополітену хоча б частково, однак дозволу не дали.

За словами градоначальника, на те, щоб знову запустити роботу метро, потрібно добро від Кабінету міністрів і 40 хвилин часу.

«Метро харківське знаходиться в такому стані, що тільки скажуть, що карантин закінчився, метро може їхати через 40 хвилин - і воно поїде», – заявив Кернес журналістам.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури України Владислав Криклій, метро в Києві, Харкові та Дніпрі запустять тоді, коли статистика захворюваності коронавірусом піде на спад. Враховуючи нинішню тенденцію поширення епідемії, метро відновить роботу не так скоро, як про це мріють мешканці міст.

«У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей в результаті коронавіруса, ми будемо поступово зменшувати обмеження. Однак про конкретні терміни говорити передчасно. Точно не раніше травня. Я б прогнозував червень-липень», – пояснив чиновник.

Тим часом співробітникам Харківського метрополітену затримують заробітну плату. Кернес підтвердив журналістам цю інформацію, проте не уточнив, про який період йде мова і як вирішується це питання.

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