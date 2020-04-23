У патрульній поліції Харківщини розгорається скандал через покарання для співробітників, котрі запізнюються на роботу

Як передає Police Control Ukraine, в руки видання потрапило повідомлення начальника УПП в Харківській області Олени Стрижак, яке адресоване командирам батальйонів.

«Шановні комбати! Доводжу до вашого відома, що за запізнення будемо вживати заходи фізичного впливу, а саме: віджимання! Інші заходи не діють! Вчора ми цю традицію перейняли від інших УПП, де я несла службу, і будемо продовжувати. Всім гарного дня!», – говорить текст.

«Це повернення в 2020 році деструктивної традиції з «совка» - ганебної «дідівщини»? Цікаво, чому не 20 шпіцрутенів? Виникає також питання, в рамках якого НПА відбувається така форма «дідівщини» у харківській патрульній поліції?», – дивуються журналісти.

Тут же наводиться інформація з КЗпП України, згідно з якою, за запізнення (порушення трудової дисципліни) до працівника може бути застосовані догана або звільнення.

Видання також повідомляє, що з приходом на керівну посаду Стрижак вимагає ще більшої кількості складених адмінматеріалів, це так звані «плани».

Ресурс NewsRoom звернувся до начальниці УПП Харківщини за коментарями, однак вона спочатку відмовилася відповідати на запитання, а потім і зовсім відключила телефон.

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