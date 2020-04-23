У зв'язку зі стабільним зростанням кількості інфікованих китайським вірусом у Харкові на поминальні дні доступ до кладовищ обмежать

Про це заявив директор комунального підприємства «Ритуал» Євген Журавльов, передає UA: Харків.

За його словами, обмеження будуть діяти з 25 квітня по 4 травня, а відповідне розпорядження отримано від головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Таким чином, відвідування кладовищ забороняється. Виняток – похорон.

Стежити за виконанням цього розпорядження повинні правоохоронні органи, вважає Журавльов.

«Кладовища будуть закриті, але, ви розумієте, як людей можна буде не пустити, я поки цього не розумію, як це виглядатиме. Мені здається, тут треба підключати Нацгвардію та поліцію, як було на Великдень, коли біля кожного кладовища чергувала Нацгвардія і поліція», – пояснив він.

Керівники кладовищ уже повідомлені про необхідність закриття. Так, за словами директора 17-го міського кладовища Харкова Василя Бистрова, до кінця дня на воротах з'явиться оголошення про обмеження з 25 квітня. Він підкреслив, що в ці дні будуть здійснюватися тільки поховання померлих. Для всіх інших ворота і вхідна хвіртка будуть закриті.

Бистров зазначив той факт, що харків'яни з розумінням поставилися до ситуації, і навіть на Великдень на цвинтар прийшли набагато менше людей, ніж у минулі роки.

Постанова про закриття кладовищ була ухвалена 21 квітня. Головний санлікар України Віктор Ляшко пішов на такий крок, щоб запобігти поширенню вірусу через масове скупчення людей, які зберуться в поминальні дні.

Що ж стосується поховань, то вони дозволені за умови дотримання відповідних вимог у період карантину. Так, кількість присутніх на похороні не повинна перевищувати 10 осіб, а також обов'язковою умовою є дистанція між людьми не менше півтора метра.

Нагадаємо, у Харкові на карантині активізувалися мародери.

Як повідомляла Politeka, число заражених на Харківщині перевалило за сотню.

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