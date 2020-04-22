На Харківщині багатодітна сім'я одномоментно позбулася будинку і всіх речей через пожежу

Інцидент стався 18 квітня після полудня, залишивши батьків та їх вісьмох дітей без даху над головою, передає Politeka.net.

За інформацією мешканців міста, єдине, що вдалося врятувати, – це документи. Все інше згоріло дотла, а фото і відео пожежі облетіло соцмережі. Рятувальники досі з'ясовують причину займання. Вони відзначають, що площа пожежі склала 200 квадратних метрів.

Проте місцеві жителі не залишилися байдужі до біди сім'ї Сковпень і продемонстрували небувале єднання. Погорільцям стали активно допомагати грошима і речами, а також почали відбудовувати дотла згорілий будинок.

Вже через два дні місце пожежі було повністю розчищене, а зараз там активно йде спорудження нового будинку. Роботи, судячи з фото, не припиняються навіть вночі, і трудяться десятки людей. Вже повністю виведений перший поверх, а також проводиться підготовка до будівництва другого поверху.

Відомо, що найстаршій дитині в сім'ї 18 років, наймолодшій – два рочки. У минулому році сім'я вже пережила НП, тоді згорів гараж.

Раніше ми розповідали про те, що 16 квітня вночі на закритому на карантин ринку «Барабашово» у Харкові сталася масштабна пожежа.

Щоб ліквідувати вогонь, а також для ретельного огляду місця події правоохоронцям довелося перекрити рух.

Причиною пожежі став підпал.

«Був сильний хлопок, спалах, після почалося дуже інтенсивне горіння. Температура була такою, що капав з даху метал. Вигорів один торговий модуль з магазинами, вогнем також зачепило сусідній. Будівля з початку карантину стояла знеструмлена», – розповіли в прес-службі ринку.

Нагадаємо, під Харковом масштабна пожежа охопила ліс.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібралася до Харкова впритул, страхітливі кадри.

Також Politeka писала, що по Харкову прокотилася хвиля автопідпалів.