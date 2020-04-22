Чергова парочка кишенькових злодіїв потрапила в об'єктив камери небайдужих харків'ян
Незважаючи на те, що на даний момент злодії, які орудують у транспорті, тимчасово залишилися без заробітків через карантин, героїв потрібно знати в обличчя, передає Politeka.net.
У групі «Брутальний Харків» користувачі поділилися записом, знятим у трамваї №26. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.
На записі видно блондинку в темних окулярах і дуже високого хлопця, котрий стоїть біля вхідних дверей. На відео можна помітити, як він намагається витягнути щось із кишені пасажира, а дівчина служить прикриттям і спостерігає за обстановкою.
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«Будьте пильні і тримайте цінні речі у внутрішніх кишенях. Вкрасти у цього чоловіка не вийшло, але вони витягнули телефон в іншого пасажира й оперативно вийшли на перехресті Трактори/Валентинівська», – підписав публікацію автор.
У коментарях користувачі традиційно заговорили про самосуд і бездіяльність поліції.
«Навіщо пильнувати, пи**дити виродків відразу», «Вони завжди там працювали. Хто на шо вчився», «Висмикнули з трамвая і повісили на стовпі. І нехай висить в науку іншим. Так було в Німеччині. А тепер ми дивуємося, чому німці – цивілізована нація», «А де товариші з потона? Не хочуть покататися на трамваї, вичепити хлопців і руки їм переламати? Чи на цьому не заробити?», – розмірковують користувачі.
Раніше ми розповідали про те, що на карантині в Харкові зросла кількість зломів автомобілів, й іноді такі злочини мають дуже несподіваний фінал.
Так, на Салтівському шосе у дворі будинку грабіжник забрався в чуже авто і заснув на місці злочину. Шокований побаченим власник машини викликав поліцію, і патрульні взяли злодія «тепленьким».
Нагадаємо, у Харкові розклейник реклами погорів на гарячому, люди обурюються.
Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.
Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаку.