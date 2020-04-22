Чергова парочка кишенькових злодіїв потрапила в об'єктив камери небайдужих харків'ян

Незважаючи на те, що на даний момент злодії, які орудують у транспорті, тимчасово залишилися без заробітків через карантин, героїв потрібно знати в обличчя, передає Politeka.net.

У групі «Брутальний Харків» користувачі поділилися записом, знятим у трамваї №26. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

На записі видно блондинку в темних окулярах і дуже високого хлопця, котрий стоїть біля вхідних дверей. На відео можна помітити, як він намагається витягнути щось із кишені пасажира, а дівчина служить прикриттям і спостерігає за обстановкою.

«Будьте пильні і тримайте цінні речі у внутрішніх кишенях. Вкрасти у цього чоловіка не вийшло, але вони витягнули телефон в іншого пасажира й оперативно вийшли на перехресті Трактори/Валентинівська», – підписав публікацію автор.

В 26 трамвае орудуют карманники. Белобрысая барышня, ее хорошо видно на видео, и очень высокий парень. Будьте бдительны и храните ценные вещи во внутренних карманах. Украсть у этого мужчины не получилось, но они вытащили телефон у другого пассажира и оперативно вышли на перекрёстке Трактора/Валентиновская. Gepostet von Брутальный Харьков am Dienstag, 31. März 2020

У коментарях користувачі традиційно заговорили про самосуд і бездіяльність поліції.

«Навіщо пильнувати, пи**дити виродків відразу», «Вони завжди там працювали. Хто на шо вчився», «Висмикнули з трамвая і повісили на стовпі. І нехай висить в науку іншим. Так було в Німеччині. А тепер ми дивуємося, чому німці – цивілізована нація», «А де товариші з потона? Не хочуть покататися на трамваї, вичепити хлопців і руки їм переламати? Чи на цьому не заробити?», – розмірковують користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що на карантині в Харкові зросла кількість зломів автомобілів, й іноді такі злочини мають дуже несподіваний фінал.

Так, на Салтівському шосе у дворі будинку грабіжник забрався в чуже авто і заснув на місці злочину. Шокований побаченим власник машини викликав поліцію, і патрульні взяли злодія «тепленьким».

Нагадаємо, у Харкові розклейник реклами погорів на гарячому, люди обурюються.

Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.

Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаку.