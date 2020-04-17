На найбільшому ринку Харкова "Барабашово" почався демонтаж павільйонів у тому місці, де буде проходити дорога на Салтівку

Відповідне відео опублікували в групі «Брутальний Харків». Щоб подивитися запис, доскрольте сторінку вниз.

Як видно на кадрах, незважаючи на карантин, робота йде, чути звук болгарки, а між рядами видно кілька людей.

Буквально недавно на цьому ринку трапилася пожежа, причиною якої, найімовірніше, став підпал. Вогонь знищив магазин спорттоварів і сусідні торгові точки. Як пишуть у соцмережах, знищені кіоски стояли на тому місці, через яке проходитиме дорога на Салтівку, що є причиною чвар між міською владою та адміністрацією ринку.

Будівництво дороги через ринок «Барабашово» почнеться з боку супермаркету «Зростання» на вул. Шевченка і закінчаться за рік. Воно вже активно саботується власниками кіосків, які заважають техніці і працівникам розчищати площу.

Торгових місць, що розташовані в «червоній зоні», тобто зоні будівництва, передбаченій генпланом, на ринку півтори тисячі, і власники не готові їх втрачати.

У мерії підприємцям пропонують укласти договір з КП «Міський торговий ринок», якому міськрада виділить кошти на будівництво кіосків. Він буде на території колишнього таксопарку в районі проспекту Ювілейного, а його площа – два з половиною гектари. У Кернеса переконують, що за оренду цих торгових місць вони будуть платити набагато менше, ніж зараз.

На Барике демонтируют целый ряд павильонов, само собой под новую дорогу #ХорекПобеждаетГидру Gepostet von Брутальный Харьков am Freitag, 17. April 2020

Нагадаємо, харків'янам показали, якою буде скандальна дорога на Салтівку.

Як повідомляла Politeka, пряма дорога на Салтівку стане для харків'ян "золотою".

Також Politeka писала, що погрози Кернеса нардепу Фельдману потрапили на відео.