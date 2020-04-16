Вночі на закритому на карантин ринку «Барабашово» у Харкові сталася масштабна пожежа

Повідомлення про те, що на вулиці Амурській шаленіє вогонь, надійшло в Київський відділ поліції в три години ночі, повідомляє Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група і керівники Київського відділу поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Щоб ліквідувати пожежу, а також для ретельного огляду місця події правоохоронцям довелося перекрити рух.

До четвертої години ночі вогонь загасили, а площа пожежі склала 100 квадратних метрів.

За інформацією видання NewsRoom, причиною пожежі став підпал.

«Був сильний хлопок, спалах, після почалося дуже інтенсивне горіння. Температура була такою, що капав з даху метал. Вигорів один торговий модуль з магазинами, вогнем також зачепило сусідній. Будівля з початку карантину стояла знеструмлена», - повідомляє видання з посиланням на прес-службу ринку.

Вогонь знищив магазин спорттоварів і сусідні торгові точки. Як пишуть у соцмережах, знищені кіоски стояли на тому місці, через яке буде проходити дорога на Салтівку, що стала причиною чвар між міською владою та адміністрацією ринку.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз. Причини виникнення пожежі встановлюються. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Свежее видео после пожара на Барабашова. Очевидцы говорят, что был поджог. Собралось много людей, владельцев магазинов, пострадавших от пожара. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 16. April 2020

Нагадаємо, харків'янам показали, якою буде скандальна дорога на Салтівку.

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