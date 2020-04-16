Жарти про те, щоб здавати гроші у фонд школи навіть під час карантина, виявилися зовсім не жартами

Свіже підтвердження – публикацие в групі «СолнцеЛикий Харків» у соцмережах, передає Politeka.net.

Тут розмістили скрін листування з батьківського чату наступного змісту:

«Шановні батьки. Я звичайно розумію всю ситуацію в країні. Якщо є можливість, то передайте, будь ласка, хто скільки зможе до понеділка гроші на фонди. Можна це зробити…. класному керівнику або мені на карту. Свою карту кому треба скину в лічку. Дякуємо за розуміння».

Автор не втримався від іронії, підписуючи публікацію.

«Завдяки карантину ми зрозуміли, шо у нас біда не тільки з медициною (це ми і так знали) і шо у нас немає вчителів (онлайн уроки це епік фейли на десятиліття вперед). У шкільних чатах без особливих змін - гроші здавати потрібно при будь-якому розкладі, а то помилок на уроках буде в рази більше», – написав він.

У коментарях – хвиля обурення.

«Які фонди? Про що мова взагалі? Коли діти в школі, я можу зрозуміти, якщо клас скидається і купує питну воду, мило, серветки, всяке таке. Зараз на що збирають? 😳», «Побори ж ніхто не відміняв! Карантин карантином а Мерси міняти треба по термінах все ж! Інакше Ті не зрозуміють», «мені цікаво як це пояснюють. Мої діти в приватній школі, плату за навчання зараз беруть, але знизили, і вчителі ведуть відеоуроки аж до фізкультури. А у комунальних школах які такі «фонди», дуже цікаво», – відзначають користувачі.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік заощадив на масці і міцно за це поплатився.

Як повідомляла Politeka, Харків на карантині показали з висоти пташиного польоту, моторошні кадри.

Також Politeka писала, що харків'янам розповіли, за якої умови знову запустять метро.