18 квітня буде місяць, як у Харкові через карантин припинило роботу метро

Харків'яни спочатку заишилися без метрополітена, потім їм запровадили обмеження на поїздки в громадському транспорті. Зразу запровадили «правило 10 пасажирів», а тепер готуються до введення спецперепусток на проїзд, передає Politeka.net.

Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес звертався з листом в Кабінет міністрів України, вимагаючи хоча б частково дозволити роботу метрополітену, щоб вирішити проблему, але безуспішно.

Коли ж знову запрацює підземний електротранспорт, у коментарі «Обоз TV» розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, метро в Києві, Харкові та Дніпрі запустять тоді, коли статистика захворюваності коронавірусом піде на спад.

Враховуючи нинішню тенденцію поширення епідемії, метро відновить роботу не так скоро, як про це мріють мешканці міст.

«У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей в результаті коронавіруса, ми будемо поступово зменшувати обмеження. Однак про конкретні терміни говорити передчасно. Точно не раніше травня. Я б прогнозував червень-липень», – пояснив чиновник.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові кількість заражених китайським вірусом за добу зросла на 11 і зараз складає 25 чоловік. Зареєстрований й один смертельний випадок. Першою жертвою небезпечної інфекції стала 71-річна пенсіонерка. Вона померла в Валківській ЦРЛ. За інформацією ХОДА, жінка була у важкому стані на ШВЛ. Двічі експрес-тест показав негативний результат, ПЛР-дослідження показало коронавірус. Старенька мала супутні захворювання, зокрема, кардіосклероз, гіпертонію і цукровий діабет.

Нагадаємо, поліція взялася за злісних порушників карантину на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, харків'яни здивували нестандартним захистом від вірусу.

Також Politeka писала, що харків'янам розповіли, як зупинити епідемію і врятувати лікарів.