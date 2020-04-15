Мер Харкова Геннадій Кернес радісно відзвітував у соцмережі про амбітні плани щодо боротьби з епідемією китайського вірусу

На своїх сторінках в соцмережах він повідомив про те, що бізнесмен Олександр Ярославський готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк «Екополіс ХТЗ», зробити лабораторію, що не має аналогів в Україні. Називатися вона буде «Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту», передає Politeka.net.

При цьому градоначальник пообіцяв усіляку підтримку і запевнив, що будуть запрошені провідні вірусологи, яких забезпечать усім необхідним і створять передові умови, де будуть створюватися препарати та вакцини, причому не тільки від коронавіруса.

Однак Кернесу нагадали про те, що плани планами, але міській владі є і без лабораторії куди направити свої зусилля. Наприклад, на ремонт уже діючих лікарень, які на даний момент на передовій у боротьбі з епідемією, а також однієї з головних медустанов міста – 4-ї «невідкладної допомоги».

Відомий харківський журналіст Павло Федосенко показав на своїй сторінці в соцмережі, на що б владі міста не завадило звернути більш пильну увагу.

«Ярославський на базі медцентру ХТЗ задумав зробити "лабораторію, яка не має аналогів в Україні". А Кернес висловив готовність «надати необхідну підтримку і всім забезпечити». Ну так, всі міські лікарні забезпечені краще нікуди, ремонтам саудівські шейхи заздрять, чому б і нову лабораторію не забезпечити?», – написав він, прикріпивши до публікації фото з палат в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

На знімках – убогі ліжка, одне з яких без постілі, друга – з брудним матрацом в целофані і не менш старою і брудною байковою ковдрою, а також абсолютна розруха в палаті.

Користувачі в деякій мірі філософськи поставилися як до планів влади і бізнесу, так і до побаченого на знімках.

«Паш, читай уважніше! Кернес пообіцяв всіляку допомогу і підтримку проекту Ярославського на ХТЗ. Де тут про невідкладну допомогу? 🤨», «На депозитному рахунку Харківської області 1 млрд 210 млн грн. Цікаво, вони підуть на зоопарк чи на фонтани?», «Миють гроші(», «таке у всіх лікарнях. На фото - дитяча инфекціонка. В ліжку не вистачало прутів плюс гострі гаки незрозумілого призначення, ковдри не перуть після вірусних хворих, ліжко для батьків - продавлена сітка. Все скрипить, в тому числі і шибки у вікнах, душа немає (формально є, але в нашому був знятий кран), гаряча вода - міраж. Лікарям особливо діла не було, при наявності порожніх палат дітей і батьків з різними симптомами упереміш селять разом до з'ясування», «Не, ну це ж не зовсім нормально, від слова п**дець», «Ці хлопці настільки у своїх бошках застрягли в 90х, що по-іншому вже і не можуть», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, на Харківщині кількість заражених зросла майже вдвічі за добу.

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