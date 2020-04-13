Медики виявилися на нульовому рубежі в боротьбі зі світовою загрозою

Епідемія китайського вірусу набирає обертів, і на першій лінії – лікарі, які часто самі беззахисні перед небезпечною інфекцією

Відомий харківський бізнесмен Юрій Сапронов закликав усіх по можливості підтримати і допомогти медикам, написавши на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що чекає всіх нас в найближчому майбутньому.

Він підкреслив, що кількість хворих коронавірусом невблаганно наближається до двох мільйонів, а це означає, що світ паралізований, і біда прийшла в усі країни, незалежно від рівня матеріального добробуту.

Посилаючись на аналіз цифр на сайті ВООЗ, Сапронов прогнозує, що в Україні вихід на пік епідемії розпочнеться через тиждень-півтора. Проте, підкреслює він, багато залежить від того, як громадяни будуть виконувати умови самоізоляції і карантину.

Проте найважливішим завданням у всій цій ситуації буде збереження персоналу опорних лікарень, які «на передньому фронті боротьби за життя людей».

«Вони готові до війни з Covid-19. Ми повинні їм допомогти. Всі ми», – закликає бізнесмен.

Головне, чого зараз особливо гостро потребують медики, – це засоби індивідуального захисту: бахіли, костюми, рукавички, респіратори 3-го ступеня захисту, маски, щитки, окуляри, шапочки.

Якщо лікарі почнуть хворіти та помирати, то кількість летальних випадків серед заражених громадян збільшиться в рази.

У коментарях наведено список всіх лікарень Харкова та області, що прийматимуть хворих з вірусом.

«Знайдіть телефони головних лікарів і привезіть їм хоча б 100 шапочок (200 гр) або 100 рукавичок (320 гр)», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що в мережі показали стан харківських лікарень, на ремонт яких за останні кілька років місто виділило грошей менше, ніж на будівництво фонтанів у парках.

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