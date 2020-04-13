У Куп'янську на Харківщині придумали, як витратити 190 тисяч гривень з бюджету в період епідемії китайського вірусу

За ці гроші у місті облаштують квітковий годинник, повідомляє «Харківський антикорупційний центр з посиланням на сайт електронних закупівель ProZorro.

«Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп'янської міськради уклало угоду з ФОП Шулікіна Людмила Костянтинівна про придбання квіткового годинника вартістю 190 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Діаметр годин – чотири метри.

У ХАЦ звертають увагу на один цікавий момент:

«В той час, як міська рада купує годинники, головний лікар місцевої лікарні передає віце-губернатору Руслану Тихонченку список, де врахована місячна потреба в засобах індивідуального захисту, медикаменти і вироби медичного призначення. А палати, які готують для хворих Covid-19, потребують ремонту».

Минулого тижня губернатор Олексій Кучер показав одну з палат, в якій будуть лікувати хворих коронавірусом. Як видно на знімку, меблі там не міняли з середини минулого століття, а обладнання і забезпечення палати не витримує ніякої критики.

Серед користувачів знайшлися ті, кого ідея міськради зробити в Куп'янську квітковий годинник порадувала, однак більшість коментаторів щиро обурилися.

«Відірвіть голову від миски, подивіться на небо і покажіть його дітям й онукам! Нам потрібен і квітковий годинник!», «Всіх хворих будемо носити до квіткового годинника на зцілення. Іншого призначення для нього я не бачу», «Така краса радує тільки тоді, коли в порядку медицина і все інше... В нинішній ситуації це "бенкет під час чуми"!», «Пріоритети по-харківськи!», «Що тут сказати? У мене цензурних коментарів немає. Хворим на панцирних сітках без ліків і апаратів ШВЛ буде приємно, що їх час відраховує красиві квітковий чотириметровий годинник», «Нам якраз годинника не вистачає! Ось саме в лікарнях кошмар! Ні ремонту, ні умов(», – пишуть люди.

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