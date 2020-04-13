Карантин поламав усі плани міському голові Харкова Геннадію Кернесу щодо відзначення 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, але він придумав альтернативу

Про те, як зміниться формат святкування, мер написав у соцмережах, передає Politeka.net.

Так, за словами градоначальника, збиралися святкувати з розмахом.

«Ми готувалися до масової ходи «Полку Безсмертної Перемоги», коли діти, онуки, а тепер вже й правнуки переможців у тій страшній війні з портретами своїх героїчних предків пройшли б по Сумській до Меморіалу і там би вшанували пам'ять тих, хто не повернувся з війни, і тих, хто приніс з її фронтів Перемогу. А головне – ми вклонилися б ще живим свідкам всенародного подвигу тих закривавлених і обпалених років», – повідомив він.

Також 9 травня планувався такий святковий концерт, масштаби і зірковість якого «запам'яталися б харків'янам надовго».

Проте свої корективи внесла пандемія, яка спричинила карантин із забороною масових зібрань людей.

Однак у мерії придумали новий формат «Безсмертного полку».

«Навіть коронавірус не в силах змусити нас повністю відмовитися від ідеї проведення «Полку Безсмертної Перемоги», – написав Кернес і запропонував всім, кому дорогий цей день, приєднатися до акції, не виходячи з дому.

«Я закликаю вас 9-го травня, рівно о 12:00 вийти на балкони ваших квартир з фотографіями ваших дідів і прадідів і провести загальноміську хвилину Мовчання, Пам'яті і Вдячності їх подвигу», – пояснив чиновник.

Однак, запевнив він, якщо ситуація зміниться в кращу сторону, то вони (влада – прим. ред.) встигнуть організувати і провести ходу «Полку Безсмертної Перемоги» так, як планували.

«Обіцяю вам, що навіть якщо ми не зможемо провести цю акцію на вулицях міста, Харків все одно на гідному рівні вшанує пам'ять загиблих і вже померлих героїв війни, і скаже «Спасибі» ще живим ветеранам так, що ці слова подяки почує вся Україна», – запевнив Кернес.

У минулому році під час ходи «Безсмертного полку» в Харкові відбулися сутички між патріотами і прихильниками «руского міра». Бійка почалася коли учасники акції почали звинувачувати українських патріотів у фашизмі, вигукуючи слова «Фашизм не пройде».

Після зіткнень і провокацій під час покладання квітів на Меморіалі Слави учасники ходи перебралися в центр міста. На площі Конституції вони співали пісні. Одна з цих пісень збентежила проукраїнськи налаштованих харків'ян - це був твір «Останній бій» з приспівом «а я в Росію додому хочу».

Нагадаємо, на Харківщині чиновники вирішили розщедритися до 9 травня.

Як повідомляла Politeka, суд над Кернесом раптово зірвався.

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