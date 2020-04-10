Введення штрафів за порушення карантина стало великою спокусою для деяких не надто сумлінних співробітників поліції, котрі вирішили на цьому нажитися

Не дивно, що недотримання карантинних умов послугувало підгрунтям для хабарництва, і такий випадок вже зафіксований на Харківщині, передає Politeka.net з посиланням на інформацію прес-секретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Він повідомив, що співробітники СБУ викрили начальника одного з районних відділів поліції на Харківщині на хабарництві за недотримання карантинних умов.

Попередньо слідчі встановили, що поліцейський хотів отримати від керівника одного з місцевих підприємств хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності через недотримання карантину. Також за окрему плату правоохоронець обіцяв комерсанту не перешкоджати веденню бізнесу всупереч оголошеній у регіоні надзвичайної ситуації й обмежувальним заходам через пандемію китайського вірусу.

Разовий платіж за такі «послуги» повинен був скласти 15 тисяч гривень, а потім – по дві тисячі за кожен наступний місяць карантину.

Начальнику райвідділу повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали про те, що в парку Горького поліція влаштувала облаву на відпочивальників. У мережах користувачів обурює той факт, що з собаками Кабінет міністрів дозволив гуляти на природі, а ось мамам з дітьми доводиться задовольнятися балконами, тому що в іншому випадку вони ризикують нарватися на штраф.

Сума штрафів за порушення умов карантину стартує від 17 тисяч і може досягати 170 тисяч.

Нагадаємо, харьковчан, що залишилися без роботи і грошей з-за карантину, змушують платити комуналку.

Як повідомляла Politeka, харків'янам показали палату для заражених китайським вірусом.

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