Тривалий карантин і відсутність роботи у багатьох українців – не привід не платити за комунальні послуги

Харків'яни скаржаться на те, що навіть у такий складний період від платіжок нікуди не подітися.

Так, у групі «Типове ХТЗ» опублікували послання від КП «Жилкомсервіс», в якому підкреслюється, що карантин карантином, а платити треба.

Мешканцям будинку нагадують, що у них заборгованість майже 243 тисячі гривень за послуги, і переконливо просять сплатити квартирну плату.

«Час карантину не звільняє мешканців від оплати за квартирну плату та інші послуги», – виділено жирним шрифтом в оголошенні.

«Раптом ви не знали, що карантин – не привід накопичувати борги. Одне тільки питання: я сиджу без роботи, дотримуюся карантину, віддалено працювати немає можливості, як бути в цій ситуації?», – пише автор публікації.

Пост викликав жваве обговорення. Частина харків'ян натякають на те, що за послуги, судячи з суми, не платили ще до карантину, інші ж традиційно сварять владу на чому світ стоїть.

«Так президент же сказав, що можна не платити під час карантину!», «Вам показати квитанцію гепа-сміття?», «Сума у 242 тисячі утворилася під час карантину, до цього автор все оплачував у повному обсязі?», «Я вважаю, що карантин – це викачка останніх фінзасобів з народу. Мене цікавить, що далі?», «Ну чого ви переживаєте? Наймудрійші правителі (та триватимуть дні тих, хто їх обрав) все передбачили: ломбарди на вас чекають...», «Я теж за березень не заплатив! Почну платити, коли припинять долб***зм з карантином і спекуляцію», «найзворушливіший пункт: Квартплата та інші ПОСЛУГИ. Квартплата - чисті побори. Жилкомсервіс ніяких ПОСЛУГ не надає», «У багатьох країнах звільнили від сплати ЖКП на час, дають допомогу, навіть безкоштовні маршрутні автобуси! А у нас відбирають останнє», «Та пішли вони… Буде робота у людей, буде йоплата», – пишуть у коментарях під публікацією.

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