Якщо зразково-показова палата виглядає так, що ж діється в простих?

Поки влада Харківщини з усіх прасок запевняє про готовність регіону до боротьби з епідемією китайського вируса, реальність демонструє зовсім іншу картину

Про те, як насправді область готова до прийому хворих на COVID-19, показав відомий харківський журналіст Павло Федосенко на прикладі Куп'янської центральної районної лікарні, що прийматиме пацієнтів з підозрою на зараження.

Більш ніж красномовне фото з палати медустанови він опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці.

У центрі кадру – залізне пружинне ліжко з любовно збитою подушечкою і заправлене чистим простирадлом. Правда, можна помітити, що залізний каркас ліжка бачив види і зрадницьки посвічує іржею. Поряд – стійка для крапельниці, ємності для рукавичок і дрантя, кип'ятіння шприців та інші медичні атрибути.

Завершують картину обрізані пластикові пляшки на задньому плані.

Публікація зібрала понад півсотні коментарів, в яких користувачі висловилися з приводу «готовності» області до боротьби з китайським вірусом.

«Так це ще й показова палата - он ліжко як застелене, білизна чиста і не рвана)», «Подушечку любовно збили», «А чого ридаю? Застелено дуже акуратно. І ліжко хороше, такі 1943 р. дружина Черчілля дарувала радянським госпіталям», «Пан віддає перевагу необрізаним пляшкам? Типу а все інше на цьому фото просто чудово?! Каструля "для використаних рукавичок", балія "для дезінфекції", останній автоклав з розграбованого більшовиками музею Пирогова – так заради цього знімка в кімнату знесли все химерне з кількох лікарень й акушерських пунктів!», «Камера Зайцевої виглядає краще», – пишуть під фото.

Пізніше на цю тему висловився і депутат Харківської міськради Ігор Черняк, показавши, в яких условіхя лікують хворих з вірусом в Італії, куди Україна відправляє допомогу і лікарів.

«Влада України відправляють гумманітарку в Італію. Тому що в Куп'янську у нас все готово і все всім забезпечені! », - зіронізував він.

Раніше ми розповідали про те, що за останні три роки у Харкові на ремонт лікарень виділили менше грошей, ніж на два фонтани з мавпами.

Нагадаємо, губернатор Кучер проговорився про перетворення ОСК "Металіст" на госпіталь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни повторили шлях Італії і вийшли на балкони.

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