Рішенням мерії в Харкові розширили список торгових об'єктів, яким дозволили працювати на карантині

Зміни до попереднього розпорядження вніс Геннадій Кернес, передає UA:Харків.

Тепер в місті можна торгувати харчовими продуктами, пальним, деталями для транспортних засобів і сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, ліками і виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації.

Також дозволили продавати ветеринарні препарати та корм, пестициди й агрохімікати, насіння і посадковий матеріал, добовий молодняк домашньої птиці, засоби зв'язку і телекомунікацій, у тому числі мобільні телефони, смартфони, планшети, ноутбуки та інші товари, які відтворюють і передають інформацію

При цьому дозволено торгувати тільки при дотриманні кількох умов. Так, адміністрація магазину повинна подбати про те, щоб персонал і покупці були забезпечені засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, в тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торгової площі, а також дотримання інших санітарних і протиепідемічних заходів.

Обов'язково повинна бути забезпечено відстань в прикасовій і касовій зонах між особами (за винятком покупця і продавця) не менше півтора метра і / або наявність між ними відповідних захисних екранів. Така ж відстань повинна бути між відвідувачами, які чекають дозвіл на вхід у приміщення.

Також ніхто не відміняв посилений дезінфекційний режим. Сюди відноситься проведення систематичного вологого прибирання приміщень, територій, павільйонів та інших споруд

Що стосується закладів громадського харчування, то вони можуть працювати на доставку.

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