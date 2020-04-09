Літні люди шукають на свою голову неприємності

Пенсіонери, які в умовах поширення епідемії китайського вірусу є найбільш вразливою категорією для хвороби, плювати хотіли на карантин і заборони

Незважаючи на жорсткість умов карантину і повсюдні заклики до громадян старше 65 років сидіти вдома і поменше з'являтися в багатолюдних місцях, пенсіонери не упускають можливість зайвий раз піддати себе небезпеці.

Чергове тому підтвердження – знімки в телеграм-каналі «ВЕХА», на яких біля газетного кіоску зібралися літні люди в черзі за свіжою пресою.

«Пенсіонери товпляться для того, щоб купити газету з телепрограмою, для того, щоб їм розповіли по телевізору, що товпитися не можна. Замкнуте коло», – йдеться у підписі до світлини.

Правда, варто відзначити той момент, що всі на фото – у медичних масках.

За інформацією правоохоронців, станом на 8 квітня на порушників правил карантину було складено 248 адміністративних протоколів. З боку працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, які здійснювали торгівлю, поліцейські зафіксували 141 правопорушення. 73 адміністративних протоколів складено на керівників торгових закладів харчування, 9 - щодо перевізників, 11 - на керівників підприємств, установ, організацій, 11 - щодо громадян за порушення карантинних правил самоізоляції.

У всіх випадках відносно порушників поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкцією статті передбачено штраф для громадян - від 17 до 34 тисяч гривень та для посадових осіб - від 34 до 170 тисяч гривень. Рішення про накладення адміністративних стягнень на порушників буде приймати суд.

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