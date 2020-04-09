М'ясо для більшості харків'ян вже сьогодні стає розкішшю, проте є моменти, після яких його не захочеться навіть задарма

Умови доставки продуктів в торгові точки вже не раз ставали предметом обговорення у соцмережах, пише Politeka.net. Очевидці викладали фотографії піддонів з хлібом та іншими продуктами прямо на асфальті або біля сміттєвих баків, ящики з гризунами в супермаркетах та інші принади.

Але від фото, опублікованих у групі «ХС Харків», пропадає дар мови. Очевидці зняли доставку яловичини в один із магазинів на Салтівському шосе.

Як видно на знімках, м'ясо привезли на мікроавтобусі, забитому брудними ящиками і відрами. Тут же можна побачити голову і шкуру вбитого парнокопитного.

Фотографії вразили користувачів.

«Ням-ням!) Я знала, що найсвіжіше м'ясце виглядає саме так!», «Весело», «Жеріть!», «Смачненько», «Пфхаха!) Вас ще разок на м'ясокомбінат на екскурсію зводити, так відразу після побаченого веганами зробитеся! Інфа 146%! ...– пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що на оптовій базі у Харкові на камеру потрапила доставка курячого м'яса.

На фото видно, як цілих курей без упаковки просто складають на брудний бетон. Інцидент стався на оптовій базі на вул. Морозова в Харкові.

«Ось так гігієнічно і акуратно складають курочок на брудний бетон, а потім в машину на продаж», – підписали кадр у мережі.

Ми також писали, що в Києві розгорівся скандал через те, що під час доставки хліба не дотримувалися карантинні норми. Чоловік, який постачає хліб у магазин, перекладав його з автомобіля у візок голими руками, забувши про всі правила карантину.

Нагадаємо, коней масово викрали на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапила на відео.

Також Politeka писала, що у Харкові водій трамвая травмував пасажирів.