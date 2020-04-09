Харків'янам почали роздавати пакети з продуктами й аптечками від імені міського голови Геннадія Кернеса і бізнесмена Олександра Ярославського

Мер Харкова в соцмережах повідомив, що такі набори роздають ветеранам, дітям війни, інвалідам, багатодітним громадянам, передає Politeka.net.

«Всього за свої гроші я і А. Ярославський підготували 150 тисяч пайків і 40 тисяч аптечок, понад 70 тисяч пайків і близько 20 тисяч аптечок вже роздано. Волонтери та соціальні працівники щодня передають їх тим, хто залишився без допомоги на карантині», – йдеться у повідомленні Кернеса.

Він також нагадав, що рішення про допомоги соціально-вразливим мешканцям міста наборами продуктів і ліків було ухвалено 19 березня на зустрічі за участю президента групи DCH Олександра Ярославського та інших представників бізнесу.

У групі «Типове ХТЗ» наочно показали, що входить в аптечку «від Кернеса». Як видно на записі, там є вітаміни, засоби від грипу, бронхіту і кашлю, назальні краплі, анальгін, антисептик і мазь для загоєння ран.

В якості продуктового набору йдуть палка ковбаси, пакет макаронів, чай, соняшникова олія, банка тушонки, печиво, по кілограму борошна і цукру.

«Огляд пакета від дядьків Геннадія і Ярославського, зі слів читача, дають всім однаково, незалежно, скільки людей у вас в родині», – йдеться у підписі до відео.

Запис викликав великий відгук у користувачів, які залишили під ним кілька сотень коментарів. Одні цікавляться, де таке роздають, інші розповідають, що не все з показаного отримали, причому найчастіше говорять, що не «доїхали» ковбаса й аптечка.

«Моїй свекрусі теж принесли пакет, АЛЕ без ковбаси й аптечки! Цікаво, це різні набори чи таємничим чином ковбаска і аптечка випарувалися?», «вчора мої батьки отримали, ніякої аптечки не було, тільки крупи й апельсини», «у нас сусідці макарони земляного кольору, цукор, рослинну олію без розпізнавальних знаків, тушонку і пакетик печива», «моїй сусідці два тижні тому принесли, без ковбаси. крупи печиво, масло, м'ясні консерви. Аптечки теж не було», «до нас аптечка не дійшла😂 Тільки продукти. Теж цікаво, куди пішла аптечка?😂😂😂», «Взяли на ярди, а кинули як собака на копійки, та ватники їм лижуть зади, раби», «Нам, як багатодітним принесли, вже два рази: ковбаси немає і не було, аптечку теж на відео перший раз побачила», – пишуть харків'яни.

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