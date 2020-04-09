Італійці, які під час тотального карантина розважалися концертами на балконі, «заразили» цим і харків'ян

Третій тиждень карантину в місті вивів на балкони перших місцевих музикантів, передає Politeka.net. Так, одного такого помітили на проспекті Науки, а відповідне відео опублікували в соцмережах.

На записах – хлопець з електрогітарою, який вийшов на крихітний балкон на четвертому поверсі і не зовсім впевнено, але намагається грати. Він привернув увагу людей, і на нього націлилися одразу кілька об'єктивів відеокамер телефонів з сусіднього будинку.

«Якщо ти не їдеш в Італію, то Італія їде до тебе. 🇮🇹 Великий балконний концерт на пр. Науки. Слухають навіть собаки 😄», – йдеться у підписі до одного з відео.

Если ты не едешь в Италию, то Италия едет к тебе 🇮🇹 Великий балконный концерт на пр. Науки. Слушают даже собаки 😄 Gepostet von Брутальный Харьков am Mittwoch, 8. April 2020

Користувачі в цілому позитивно відреагували на такий концерт, але не обійшлося і без критиків.

На проспекте Науки появились первые балконные музыканты 🎸 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 8. April 2020

«Для початку не погано. Можна сміливіше!», «час відроджувати серенади!)», «Не вмієш не берись!!!», – пишуть у мережі.

Раніше ми розповідали про те, що станом на 8 квітня в Харкові зареєстровано п'ять випадків зараження китайським грипом. Це четверо чоловіків й одна жінка. За словами лікарів, серед заражених – сімейна пара, яка нещодавно повернулася з Польщі. Троє людей перебувають у лікарні, двоє – на самоізоляції, «важких» с еред них немає .

Ми також писали про те, що з 6 квітня уряд посилив умови карантина, і тепер харків'янам заборонено гуляти в парках, скверах і прибережних зонах. Виняток становить тільки вигул собак.

У зв'язку з цим у місті активно почав розвиватися новий вид бізнесу: особливо заповзятливі харків'яни пропонують в оренду для прогулянок своїх домашніх улюбленців. Відповідні оголошення вже з'явилися в мережі. Ціни – від 50 гривень за півгодини прогулянки.

Нагадаємо, у Харкові строймаркети почали торгувати продуктами.

Як повідомляла Politeka, харків'янам нагадали, яким могло стати місто шість років тому.

Також Politeka писала, що харків'янин показав, як уникнути штрафу за відсутність маски на карантині.