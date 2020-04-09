Харківська область одна з тих, де менше всього зареєстровано хворих на китайський вірус

Станом на 8 квітня таких було п'ять чоловік, причому чотири випадки підтвердилися якраз у середу, передає Politeka.net.

Однак така кількість хворих – аж ніяк не показник ефективної роботи влади з протидії вірусу, пише депутат Харківської міськради Ігор Черняк.

«Деякі результати наша область чекає уже... 8 (!!!) днів! Вісім, с..ка, днів немає підтверджених результатів тестів, зате є штаби, начальники штабів та інші генерали великих кабінетів!», – емоційно наголошує він на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, за два останні тижні він зрозумів одну річ.

«Раніше я думав, що у нас в області просто слабка влада. … стало зрозуміло, що її, цієї самої влади - взагалі немає! Тобто вони як би є, там ходять кудись, надувають щоки, щось там розповідають, але от коли справа стосується роботи… ми в хвості усієї України по тестуванню», – підкреслює Черняк, відзначаючи, що в Європі Україна теж на задвірках по перевірці на коронавірус.

Результати тестів не демонструють наявність епідемії чи те, що її не буде.

«Вони показують, що ми вже проспали її початок((( А для протистояння будь-якій епідемії найголовніше дуже швидко виявляти її осередки! Тепер уже, правда, ймовірно, все одно...», – приходить до невтішного висновку юрист.

«Як може бути в 1,5 млн місті, де кілька десятків тисяч іноземців, які до останнього часу літали до себе, жодного не перевіряли, і немає хворих? Ясно, що це нісенітниця. Влада в Харкові не слабка, а злочинна, це 2 великі різниці!», «Харків навіть гірший за більшість країн Африки, але все ж ми краще Сомалі і Туркменістану, хоча, якщо б у них захворів наслідний принц, може і у них був би 1... Було б смішно, якщо б ця статистика не вселяла впевненість у городян, що у нас все ок, а значить карантин побоку», «Києву не потрібна статистика - Харкову не хочеться напружувати Київ», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, у Харкові лікарі змушені використовувати пакети замість ШВЛ.

Як повідомляла Politeka, українка присоромила владу за боротьбу з вірусом за допомогою штрафів.

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