В одного з правоохоронців зламана щелепа

У Харкові двоє поліцейских опинилися в лікарні після бійки з представниками ОЗУ

Інцидент стався ввечері, 6 квітня, повідомляє Police Control Ukraine.

Все трапилося на дорозі біля Харківського міського управління ГУМВС в районі вулиці Піскунівській близько 20:30. За інформацією журналістів, начальник відділу розкриття злочинів проти особистості ГУНП в Харківській області полковник Сергій Новіков нібито виїжджав і зачепив чи не пропустив машину, за кермом якої була дівчина.

На місце ДТП підійшов голова управління карного розшуку полковник поліції Євген Драка, а дівчина зателефонувала своєму хлопцеві, який викликав підмогу.

«На допомогу приїхала бригада «Залютинських», яка входить до ОЗУ Казарцева. Конфлікт став ще активнішим і почалася бійка: «активісти»– опгшники накинулася на поліцейських», – йдеться у повідомленні. Бійка потрапила в об'єктив камери відеоспостереження.

В результаті обидва правоохоронця опинилися в реанімації. У Драки лікарі діагностували перелом щелепи, у Новикова – безліч гематом та подряпин після сильного побиття.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Олега Максимовича, слідство відпрацьовує кілька версій того, що сталося.

«Мотивом скоєння злочину став раптово виниклий конфлікт. Зараз вже встановлено коло осіб, причетних до даного злочину. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину», – пояснив він.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Харківській області відкрито два кримінальних провадження. Максимальне покарання передбачає тюремне ув'язнення терміном до восьми років. Оперативне супроводження досудового розслідування здійснює Харківське управління ДВБ Національної поліції України.

З місця події вилучено речові докази. Призначено кілька судово-медичних експертиз.

Максимович також додав, що за фактом отримання тілесних ушкоджень працівниками поліції, а також за матеріалами, поширеними в соціальних мережах, керівництвом Головного управління Національної поліції у Харківській області призначено службове розслідування.

Пізніше в мережі з'явилося і відео ДТП, з якого все почалося.

А вот сам момент столкновения машин на Центральном Рынке. После чего началась драка между полицией и активистами Вся история тут https://t.me/joinchat/AAAAAFLoLffwIfxEWic8_g Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 8. April 2020

Як видно на кадрах, на перехресті автомобіль, що на великій швидкості їхав по головній дорозі, зачепив машину, яка їхала з боку Великої Панасовської.

Нагадаємо, як харківська поліція виловлює перехожих.

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