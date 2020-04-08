Зневірившись дочекатися апаратів штучної вентиляції легенів у достатній кількості, харківські медики проявили неабияку кмітливість

Як рятувати життя людей з COVID-19, придумали лікарі Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні, в яку будуть надходити хворі, передають журналісти програми «Факти». Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця. На сьогодні в медустанові всього сім апаратів ШВЛ.

В умовах їх критичної нестачі лікарі згадали про метод 90-х років минулого століття, з допомогою якого рятували сотні життів, і замість дорогої медтехніки вирішили скористатися поліетиленовими пакетами.

Відео, зняте харківськими лікарями, стало буквально вірусним, а їхні колеги з усієї України дякують за підказку, іноземці ж просять перевести відео для вільного використання.

Анестезіолог Володимир Корсунов зізнався, що стільки відгуків не очікував.

За його словами, в 90-і роки допомогою бабл-сіпапа врятували сотні маленьких пацієнтів, оскільки апарати ШВЛ були дуже неякісні і викликали серйозні ускладнення у дітей.

Аналоги цього чудо-апарату, виготовлені на заводах медтехніки, коштують декілька тисяч доларів, тому лікарі власноруч змайстрували український варіант, який обійшовся в декілька сотень гривень.

Сіпап (від англ. Constant Positive Airway Pressure, CPAP) — це режим штучної вентиляції легенів з постійним позитивним тиском. Для створення такого апарату беруть поліетиленовий пакет, кілька спеціальних перехідників і роблять два отвори. В один підключають трубку від балонна з киснем, другий – щоб пацієнт видихав вуглекислий газ.

Найголовніше, щоб пакети були з якісного нетоксичного поліетилену, зазначають лікарі.

Пакет щільно фіксують на шиї, щоб кисень не виходив назовні, а глибина, на яку опустили трубку з водою, визначає тиск. Газ виходить, утворюються пухирці, що робить неможливим скупчення зайвого тиску в дихальних шляхах.

Саме через це методика отримала назву «бабл-терапія». Вона підходить хворим, які у свідомості і можуть самостійно дихати, але через пошкодження легенів пневмонією не здатніь в достатній кількості наситити організм киснем.

За попередніми підрахунками, такої терапії потребуватимуть близько 15% хворих на коронавірус, кажуть медики.

Відео викликало широкий резонанс і зібрало тисячі коментарів.

«Як у космосі, якщо немає допомоги, викручуємося з підручних матеріалів. Здоров'я докторові та довгих років життя», «Депутатам на голову пакет, тільки без шлангів», «Тепер наші політики почнуть перейматися, поставляючи пакети в лікарні замість ШВЛ! При цьому будуть доводити, що ШВЛ – це минуле століття», «Натомість міськрада Харкова виділила на посадку тюльпанів в парку ім. Горького, який закритий на карантин, 31 мільйон гривень», «Багатьом нашим політикам пакети на голову одягти потрібно за те, що проводять чорні схеми під час карантину. Тільки пакети чорні, і лікування в лісі. На свіжому повітрі. Щоб неповадно було», – пишуть люди.

Нагадаємо, українка присоромила владу за боротьбу з вірусом за допомогою штрафів.

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