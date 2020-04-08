У зв'язку з посиленням умов карантина людям заборонено з'являтися на вулиці без масок під загрозою штрафу в 17 тисяч гривень

Громадяни виходять із ситуації хто як може. Одні шиють маски, інші користуються підручними засобами, особливо пенсіонери, у яких немає зайвих грошей на маски, що підскочили в ціні в десять разів, передає Politeka.

У свою чергу держава не особливо переживає над питанням, як допомогти українцям у цій ситуації, вирішивши добити непокірних штрафами.

З цього приводу харків'янка Ксенія Юровська опублікувала пост, буквально крик душі, адресований владі, що знайшов широкий відгук серед користувачів.

«Спочатку ви впустили в країну вірус! Ви не забезпечили ізоляцію тих людей, які повернулися з-за кордону, тим самим ви допустили інфікування населення, внаслідок чого вже загинули і будуть гинути люди! Ви ввели жорсткий карантин, ви "закрили" робочі місця, тим самим ви позбавили людей заробітку. Ви забезпечили населення масками? За що людям купувати маски? Тепер ви ввели штрафи за відсутність масок», – пише вона.

Автор цікавиться, чи вловлюють можновладці зв'язок між відсутністю роботи, грошей і масок, а також запитує, чим платити штрафи, невже знову собаками.

Підготовка країни до епідемії повністю провалена, впевнена Юровська.

«Ваші досягнення: вірус в Україну запустили, люди хворіють і вмирають, роботи немає, грошей немає. Ви залякали народ! У країні паніка, що переходить у деяких в істерику. Ви толком не пояснили, як і що робити правильно», – не приховує обурення харків'янка.

Також виникає питання, навіщо ставлять намети біля лікарень для прийому людей з коронавірусом замість того, щоб використовувати для цього готелі і санаторії, яких цілком вистачило б.

«Потрібно вже спуститися зі свого Олімпу і подивитися, як і чим живе народ України», – наголошує Ксенія.

Вона також запитує у «міністрів» охорони здоров'я та медичних радників, чи є у тих профільна освіта, чи вони дипломи «за сало купили».

Під публікацією читачі залишили 360 коментарів, а поділились нею без малого тисяча людей.

«Немає роботи – немає масок! Але мені ще цікаво: а як платити такі штрафи, якщо ми сидимо без роботи?», «Як платити? Дуже просто)! Якщо вони дозволили носити саморобні маски, тоді нехай готуються до саморобним грошей!», «От молодець, все прям в десяточку. Тільки не вірю, що "це" що-небудь відповість», «Виходить, кожен сам за своїх – як зможуть. Ми давно нікому не потрібні, крім себе!», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, як харківська поліція виловлює перехожих

Як повідомляла Politeka, у Харкові маршрутник уникнув штрафу за порушення "правила 10-ти".

Також Politeka писала, що харків'янин показав, як уникнути штрафу за відсутність маски на карантині.