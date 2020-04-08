Вагони Харківського метрополітену ремонтуватиме фірма, яку пов'язують з колишнім головою Холодногірської РДА Максимом Мусєєвим, завербованим російською ФСБ

Угоду на плановий ремонт та техобслуговування 326 вагонів до кінця 2021 року на 184 280 000 гривень КП «Харківський метрополітен» уклало з ТОВ «Ваго-Рев», передає сайт «Наші гроші» з посиланням на систему ProZorro.

За інформацією журналістів, договір буде укладений за результатами неконкурентної переговорної процедури.

Раніше метрополітен двічі оголошував відкриті торги по цьому ремонту, але їх скасували через відсутність достатньої кількості учасників, оскільки на них пройшов тільки «Ваго-Рев».

Ця компанія вже потрапляла в поле зору правоохоронців. Її підозрювали у фіктивному ремонті рухомого складу після того, як в 2016 році було укладено угоду на 724 мільйони гривень. На предмет можливої розтрати коштів метрополітену слідчі перевіряли трьох головних підрядників. Крім «Ваго Рев», це були «Системи прогресивного очищення» та ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753». Всі вони відносяться до сфери впливу колишнього глави адміністрації Холодногірської району, депутата Харківської міськради Максима Мусєєва.

У жовтні 2018 року СБУ з'ясувала, що цей чиновник – агент ФСБ, який, маючи доступ до державної таємниці, збирав і передавав інформацію російським кураторам. Він втік у РФ, тому заарештувати його не вдалося досі, а посаду голови РДА він обіймав з 2012 по 2019 рік.

Але повернемося до «Ваго-Рев». У 2018-му суд обрав запобіжний захід екс-директору компанії Геннадію Долженку, а в рамках справи були арештовані банківські рахунки фірми. Правда, вже в 2019 році арешт зняли.

Зараз фірма оформлена на аудитора з Ізраїлю Євгена Ананченка і на ТОВ «Харків Інвест Проект» дніпровця Віталія Журавльова.

В історії з фірмою спливло й ім'я скандального екс-нардепа Михайла Добкіна. Справа в тому, що Ірина Перова, яка є одним з акціонерів «Ваго-Рев», прописана в квартирі, що належить Аллі Добкіній, доньці політика.

Серед акціонерів компанії також є бізнесмен Олександр Лівшиць з Кривого Рогу.

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