Посилення умов карантину породило в Україні в цілому і в Харкові зокрема новий вид бізнесу

Після того, як уряд заборонив громадянам з 6 квітня прогулянки в парках і скверах, за винятком вигулу собак, соцмережі заполонили меми на тему оренди собак, передає Politeka.

Як правило, герой – смертельно втомлений пес, якого за день вигуляли всі жителі багатоповерхівки.

Однак, як виявилося, в кожному жарті є лише частка жарту, й оренда собак, над якою всі так сміялися, стала реальністю. Соцмережі заполонили оголошення про здачу тварин в оренду. Час – від півгодини.

Харків у цьому плані не став винятком. На ОLX, починаючи з 6 квітня, почали з'являтися оголошення про здачу в оренду собак для прогулянок. Ціни різні, залежно від часу вигулу і породи собак. Але, судячи з інформації, стартують від 50 гривень за півгодини.

Наприклад, такого добермана вам дадуть вигуляти за 100 гривень на годину.

Цілком імовірно, що найближчим часом кількість таких оголошень зросте в рази.

Тим часом відомий харківський лікар-педіатр розкритикував уряд за те, що він не дає мамам нормально гуляти з дітьми, а ось господарям собак надав набагато більшу свободу в цьому плані.

У своєму телеграм-каналі він запропонував батькам лайфхак, як «прорватися» на прогулянку з дитиною, якщо немає пса. Доктор опублікував фото дитини в костюмі собаки.

Раніше харківський юрист Євген Черняк жартома порадив городянам завести хом'яків і носити їх на прогулянку в кишені. За його словами, хом'яки – домашні тварини, вигул яких умовами карантину не заборонений.

Нагадаємо, харківські пляжі перетворилися на смітники через любителів порибалити.

Як повідомляє Politeka, у Харкові пенсіонерка поплатилася за вигул собаки.

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