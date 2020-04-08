Поки в Україні не можуть визначиться з тим, коли країна вийде з карнатина, в Ізюмській міськраді на Харківщині щосили готуються до святкування 9 Травня

Управління культури Ізюмської міської ради замовило феєрверків на 72 тисячі гривень, щоб з розмахом відзначити свято, передає Politeka з посиланням на інформацію Харківського антикорупційного центру.

Чиновники уклали угоду на надання відповідних послуг з ТОВ «Піро-Синтез».

«За ці кошти планується організація святкового феєрверку до Дня Перемоги 9 травня за адресою: м. Ізюм, Меморіальний комплекс на горі Кременець», – повідомляють розслідувачі з ХАЦ.

Як відомо, у зв'язку з епідемією і карантином в Україні діють обмеження, що забороняють організацію масових заходів. Поки що режим карантину діє до 24 квітня, але не виключено, що його можуть продовжити.

У коментарях на такий оптимізм чиновників відреагували по-різному. Більш того, розгорілася дискусія про доцільність святкування цього дня.

«А що, у нас 9 травня святкують?», «а що, це – не велика дата???», «а чому ні? 9 травня - День Європи. 9 травня - День мігруючих птахів. 9 травня - День справедливої торгівлі. Є що святкувати, кароч☝️», «Якщо гроші є – розуму не треба», «А що, фейерверки вже дозволили?», – пишуть користувачі.

Тим часом харків'янам у всій красі показали, як влада піклується про людей на карантині. Користувач Олена Дроздова, якій стало дійсно прикро за людей похилого віку, котрі не мають можливості купити маски, звернулася зі скаргою на «гарячу лінію» уряду за телефоном 1545 про завищену ціну на маски в аптеці оптових цін.

У відповіді, яку вона отримала Головного управління Держпродспоживслужби України в Харківській області, йдеться, що «маска є медичним виробом, що державному регулюванню не підлягають, тому її ціна є вільною і формується суб'єктами господарювання в режимі вільного ціноутворення».

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